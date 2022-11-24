Состав потребительской корзины среднестатистического азербайджанца, насчитывающий более 500 наименований товаров и услуг – на самом деле тайна, покрытая семью покрывалами Соломеи, ибо даже самый опытный экономист не даст четкого отчета по этим наименованиям. Пожалуй, правду знают только в Госкомстате, но предпочитают унести секрет с собой в могилу, нежели раскрыть его перед общественностью. А не помешало бы, так как, согласно информации, поступившей в редакцию Minval.az, потребительская корзина изобилует товарами, доступными разве что привилегированным слоям, например, авокадо или мраморная говядина.

Наш корреспондент озвучил вопрос известному профессору, экономисту Эльшаду Мамедову, а также поговорил с ним на темы, интересующие население страны гораздо больше, чем содержимое потребительской корзины.

— Состав потребительской корзины — проблема не только Азербайджана, отмечу. Во многих странах в потребительскую корзину включают товары, не пользующиеся массовым спросом. Для чего это делается? На мой взгляд, чтобы смягчить инфляционные показатели. Причем, это относится не только к товарам, но и услугам, на которые спроса особого нет, так как они не первой необходимости. Но включая все эти, по сути, бесполезные наименования в потребительскую корзину, можно легко снижать показатели инфляции. Теперь давайте проясним, как считается инфляция: за основу берется потребительская корзина и динамика цен по товарам и услугам, в нее включенным. Вы упомянули авокадо, цена на который практически не меняется, и это значит, что инфляция может быть, как я считаю, занижена. А выгодно это структурам, отвечающим за показатели инфляции. Реальные показатели инфляции этого года превышают 20%, но если вы посмотрите на данные официальных источников, то вы увидите совсем иные цифры. И потому потребительская корзина – это один из механизмов занижения инфляции, который успешно применятся в разных странах.

— В парламенте страны депутаты стоят перед дилеммой: с одной стороны, они хотят добиться понижения планки пенсионного возраста, а с другой, стоит желание правительства омолодить кадры в госструктурах, таких как больницы и вузы. Как быть?

— Данный вопрос стал предметом популистских высказываний, и популизмом этим занимается целый ряд депутатов. Конечно же, говорить и выступать под этими лозунгами легко. Но нужно же профессионально подходить к данному вопросу, обосновывать. Я считаю, что в экономике, в том числе в значительной степени в регионах, нужно в первую очередь увеличивать капиталовложения, объем инвестиций. Если инвестиции падают, то говорить об устойчивом развитии рабочих мест и о каких-то соцвыплатах бесполезно – это от лукавого. Если в целом инвестиции, в том числе в регионах, не идут по нарастающей, то о каком открытии рабочих мест, тем более, высокооплачиваемых, может идти речь?

Сейчас многие говорят, что повышение пенсионного возраста – политика чуть ли антисоциальная, но на самом деле, если мы действительно хотим реализации социально ориентированной политики, то должны понимать, что это не является прерогативой только одного министерства, отвечающего за соцзащиту населения. Для того, чтобы финансовые возможности государства увеличивались, нужно больше инвестировать в производство, причем, именно в высокотехнологичное. Сколько у нас в регионах производственных мощностей, которые могут дать высокую добавленную стоимость, высокотехнологичное производство? Давайте признаем, что все это находится не на должном уровне. А потому и рабочих мест мало, и те рабочие места, которые открываются – низкооплачиваемы, барражирующие на грани минимальной зарплаты, и потому молодежь туда не идет.

Что же касается отказа людей пенсионного возраста уходить на заслуженный отдых, это тоже объяснимо, потому что, в любом случае, если физическое состояние человека позволяет ему работать, конечно же, целесообразнее ему работать, тем самым принося пользу и себе, и своей семье, и государству. А в чем заключается смысл совершенно нелепого обоснования, что «нужно больше выплачивать»? Больше выплачивать нужно в том случае, если больше производится в экономике. А потому, в первую очередь, нужно больше производить, чтобы возможности государства увеличивались. А если возможности государства будут сокращаться? Ок, один год по популистским высказываниям поднимем выплаты. А потом? Через пару лет уже возможности такой не будет, если экономика не будет расти?

Потому, в первую очередь, нужно обеспечить прирост экономики, чтобы социальная сфера опиралась на экономическую мощь, а не на выплату каких-то пособий, на которые настраивают население. Я думаю, что такой подход в корне неверный.

— Одним из методов борьбы с растущими ценами явилось предложение, прозвучавшее в стенах Милли Меджлиса, а именно наводнить потребительский рынок товарами местного производства, дабы не зависеть от импорта. Как вы считаете, насколько импортозамещение поможет побороть растущие цены? И не случится ли в данном случае обратное, а именно, искусственное завышение цен на товары местного производства с учетом существующих на рынке монополий?

— Согласитесь, что и это предложение звучит красиво и, на первый взгляд, даже правильно — чем больше товаров внутреннего производства, тем ниже будут цены. Но для этого, в первую очередь, необходимо понимать, что производителю нужно создавать такие условия, чтобы он был конкурентоспособен, хотя бы на внутреннем рынке. Если товары местного производства не идут ни в какое сравнение с импортными на рынке, они неконкурентоспособны и по цене, и по качеству. Какой смысл убирать импорт, и какой смысл с ним бороться?

Да, импортозамещение – хороший ход, но для этого нужно построить такую инфраструктуру производства, чтобы выгодно было производить. Если кредиты под бизнес-проекты, связанные с производством, доходят до 18-20%, какой внутренний товаропроизводитель может конкурировать с импортом, позвольте спросить? Это же неправильно! И, конечно же, демонополизация крайне необходима. Если на рынке всего 3-4 производителя, то они легко договорятся между собой, и будут диктовать свои условия на потребительском рынке. И, в первую очередь, это касается товаров первой необходимости. Понимая, что спрос на эти товары все равно будет, монополисты легко могут завышать цены. И тогда сокращение импорта, наоборот, не будет способствовать понижению цен. И если уж говорить об импортозамещении, в первую очередь, посредством радикальных мер следует решить вопрос с банковскими кредитами, с процентами кредитования, потому что при нынешних процентах говорить о конкурентоспособном устойчивом производстве внутри страны крайне сложно.

— Как вам известно, в районах, где маленькие зарплаты и, соответственно, низкие пенсии, люди платят за энергоносители очень большие деньги, что, кстати, является одной из причин внутренней миграции – переселения из сел в города. Как вы считаете, стоит ли энергораспределяющим компаниям пересмотреть тарифы для жителей регионов?

— Давайте обратимся за примерами к странам ЕС, где цены на энергоносители в связи с последними событиями вокруг Украины резко выросли, в результате чего страны ЕС критически зависят от кризиса энергоносителей, и что происходит в результате? Понимая, что цены становятся крайне недоступными, государства фактически субсидируют: платят дополнительные пособия, какие-то выплаты, короче, оказывают финансовую поддержку внутреннему рынку, дабы обезопасить его от тотальных экономических проблем.

У Азербайджана – страны-экспортера энергоресурсов еще больше возможностей, потому что мы можем реализовывать для внутреннего рынка соответствующие проекты по снижению негативных результатов повышения цен на энергоносители на мировом рынке. Подучается, что на мировом рынке цены на энергоносители растут и у нас повышаются цены внутри страны. А когда цены на энергоносители на мировом рынке падали, у нас же они не падали, не так ли? А потому оправдаться мировой конъюнктурой на данных примерах никак не удастся, не так ли?

Далее, фонд оплаты труда все еще недостаточный и государство должно хотя бы на ближайшие три года заморозить рост тарифов на коммунальные услуги, на услуги естественных монополий – свет, воду, и газ. Для этого есть все возможности, достаточно посмотреть какая цена закладывается в бюджете Азербайджана на нефть, и какая реальная цена на нефть на мировом рынке. Куда мы направляем дополнительные ресурсы? В нефтяной фонд, который увеличивает свои резервы, в первую очередь, за пределами страны. А не лучше ли эти запредельные ресурсы направлять на инвестиции внутренней экономики страны, на реализацию, скажем, тех же самых проектов, которые позволили бы смягчать отрицательные последствия повышения цен на энергоносители в мировом масштабе? Кроме того, есть целый ряд механизмов, и я считаю, что правительство должно к ним прибегнуть.

— Обсуждение закона о пенсиях вызвало шквал эмоций, с одной стороны, положительных, а с другой, все же народ у нас пуганый, и потому в соцсетях пророчат резкое повышение цен в связи с подъемом пенсий, апеллируя поговоркой о «бесплатном сыре в мышеловке». Как вы считаете, не послужит ли повышение пенсий своеобразной предтечей для очередного витка роста цен?

— Как я уже отметил, мы зависим от импорта, а на мировом рынке цены идут резко по восходящей, повышаются тарифы на услуги естественных монополий, и так далее. Но что касается прироста соцвыплат, если просто выплачивать больше денег, не вкладывая в производство, не увеличивая в значительном количестве в инвестиции… Вы понимаете, у нас крайне недоинвестированная экономика. Нам нужно не на 2%, а на гораздо больше повышать инвестиции в производство. И последний момент, который я обязательно хотел бы затронуть, так как мы с этим непременно столкнемся: если мы даже будем увеличивать производство, у нас будут проблемы с конкурентоспособностью, потому что азербайджанский рынок небольшой. Необходимо построить производственный центр внутри страны для того, чтобы производить продукцию по длинной линейке товарного ассортимента, нам крайне необходимо расширять рынки сбыта отечественной продукции. Нам нужно идти на углубление экономической интеграции с соседними странами. Только лишь с азербайджанским внутренним рынком – 8-10 миллионов – производить конкурентоспособную продукцию будет крайне трудно.

Яна Мадатова

Данная статья подготовлена ​​при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджанской Республики по направлению «Продвижение свободного предпринимательства и либеральной экономики».