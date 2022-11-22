Президент Азербайджана Ильхам Алиев весьма иронично прошёлся по адресу отношений Парижа и Еревана. «Они могли бы называть друг друга братьями, но почему-то называют сёстрами», — заявил Алиев на мероприятии по случаю 30-летия создания Партии «Ени Азербайджан». Отношения Парижа и Баку стараниями французской элиты «сбиты» за короткий период на десятки ступеней вниз. Очередной виток вызвал саммит Франкофонии в Тунисе, где стараниями Парижа в итоговой декларации появились открыто провокационные формулировки.

Не секрет, что Организация Франкофонии, за вычетом таких стран, как Армения или Канада, объединяет в основном бывшие французские колонии, главным образом африканские. И вот о неудобных реалиях африканской политики Парижа недавно вспомнили вновь.

Накануне, 20 ноября, мир отметил Всемирный день ребёнка. Как того и следовало ожидать, в связи с такой датой было много заявлений, деклараций, мероприятий и т.д. А в соцсетях, в числе прочего, разошлось видео 2019 года, где нынешняя премьер-министр Италии Джорджа Мелони даёт весьма жесткую оценку колониальной политики Франции в Африке. Как уже рассказывал Minval, госпожа Мелони напомнила о детях, работающих на золотых рудниках Буркина Фасо, и подвергла резкой критике колониальную политику Франции в Африке: «Африканский франк — это колониальная валюта, которую Франция печатает для 14 африканских стран, у которых она берёт дань и эксплуатирует ресурсы. Это ребенок, который работает на золотом руднике в Буркина-Фасо. Буркина-Фасо — одна из беднейших стран мира. Франция печатает колониальные деньги для Буркина-Фасо, где есть золото. Взамен они требуют, чтобы 50% всего экспорта Буркина-Фасо попадало в казну Франции. Золото, за которым этот ребенок идет по туннелю, в основном, оказывается в казне французского государства».

Можно отмахнуться: мол, эти заявления нынешний премьер Италии сделала в 2019 году, и повторит ли она их теперь — вопрос открытый. Но уже сегодня Италия объявила о намерении приобрести турецкие БПЛА «Байрактар ТВ2». А госпожа Мелони назвала ключевыми игроками в Средиземноморье Италию и Турцию, что, без сомнения, прошлось по французским амбициям как неплохой «наждак».

А это уже верное указание, что у геополитической «связки» Баку-Анкара появился еще один и влиятельный союзник в Европе. Где в активе — поставки в Италию азербайджанского газа, а теперь и турецкого оружия. И это все — не считая такой «мелочи», как изменение расклада сил в Средиземноморье.

Наконец, то заявление Мелони заставляет по-иному взглянуть на политику Парижа уже и в Африке. Колониальный франк, или «Франк KFA» — это по сути последняя колониальная валюта в мире. Курс его жестко привязан к евро (ранее «привязывали» к французскому франку), которая — в двух своих вариациях — имеет хождение в 14 бывших африканских колониях Франции. В обмен на гарантию конвертируемости франка КФА со стороны Франции эти страны согласились поместить 65 % своих валютных резервов на специальный счёт в Казначействе Франции. Также Париж располагает серьёзными полномочиями в регламентации финансовой политики стран «Зоны Франка». Что, по мнению специалистов, и не только из числа приверженцев радикально левых взглядов, превращает колониальный франк в финансовый инструмент неоколониальной политики Франции.

Насколько успешной оказалась эта политика на Чёрном континенте — отдельная тема. Отметим только, что Францию из ее колоний бесцеремонно вышибает Россия силами пригожинских ЧВК, и у Парижа не хватает ни пороха, ни решимости этому противостоять. Важно другое. Колониальная политика, как показывает практика, еще и развращает менталитет правящей элиты. Где привыкают делить мир на «белых» и «чёрных» и еще смотреть на «недостаточно белых» свысока. И далеко не всегда дело в цвете кожи — достаточно вспомнить пренебрежительное отношение Франции к той же Италии, к странам Южной Европы, чьими «газовыми интересами» с такой легкостью готовы пожертвовать в Париже. На берегах Сены и Луары могут, конечно, громко заявлять, что «готовы мерзнуть», но не покупать газ у нехорошего Азербайджана (прекрасно зная при этом, что Франция покупает газ у других поставщиков), но, как оказалось, это еще не значит, что мерзнуть ради голосов армян для французских политиков готовы в других странах. Так что «колониальные товары» с французским «прононсом», увы и ах, не находят сбыта на политической арене.

А это значит, что Париж продолжает терять позиции не только на Южном Кавказе, но и в Европе и на Средиземном море. И винить в этом французским политикам следует только самих себя.

А.Шакур