Еще один этап! С начала коммерческих операций посредством TAP было безопасно транспортировано более 18 млрд. кубометров газа в Грецию, Болгарию и Италию. Мощность TAP может быть поэтапно удвоена, чтобы внести дополнительный вклад в энергетическую безопасность Европы.

Another milestone! Since the start of commercial operations, TAP has safely transported over 18 bcm of #natgas to #Greece, #Bulgaria and #Italy. TAP’s capacity can be doubled in stages to further contribute to Europe’s #EnergySecurity. pic.twitter.com/T1WhGImUjj

— TAP (@tap_pipeline) November 18, 2022