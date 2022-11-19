Еще один этап! С начала коммерческих операций посредством TAP было безопасно транспортировано более 18 млрд. кубометров газа в Грецию, Болгарию и Италию. Мощность TAP может быть поэтапно удвоена, чтобы внести дополнительный вклад в энергетическую безопасность Европы.

Об этом говорится в сообщении TAP в соцсети «Твиттер».