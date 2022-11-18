Переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева со специальным посланником ЕС по Восточному партнерству Дирком Шубелем обозначила серьезные политические подвижки. Принимая делегацию Евросоюза во главе со спецпосланником, Ильхам Алиев, в числе прочего, подчеркнул, что наша страна готова обсуждать с армянами Карабаха вопросы прав и безопасности. После чего озвучил весьма жесткое предупреждение: «Мы готовы говорить об этом с проживающими в Карабахе армянами, но не с такими людьми, как присланный Москвой Варданян, у которого в кармане миллиарды украденных у русского народа денег. Его послали туда из Москвы с очень четкой повесткой дня».

А здесь нужно пояснение. В самом деле, едва появившись в Карабахе, скандальный российский олигарх Рубен Варданян, совладелец одной из крупнейших даже по российским меркам «прачечных» денег — банка «Тройка Диалог», едва появившись в Карабахе, тут же занял здесь пост «госминистра», то есть «премьера» в никем не признанном «правительстве» сепаратистов, причем ради того, чтобы назначить Варданяна, оттуда «отодвинули» Артака Бегларяна, испытанного соратника Араика Арутюняна. И практически сразу же после его приезда ситуация в Ханкенди стремительно дрейфует к лозунгам и декорациям 1988 года — с митингами на центральной площади Ханкенди, с лозунгами в стиле ранних этапов «карабахского движения» и прочим «дежавю». Более того, самому Рубену Карленовичу, как по команде, создаётся «зелёная улица» в РосСМИ — новоявленный «премьер» никем не признанного «правительства» охотно раздаёт интервью, где называет себя «воином Арцаха» и выстреливает весьма радикальные заявления. Причем — какое милое совпадение! — свою бурную деятельность в Карабахе господин Варданян развил как раз в то время, когда Россия, о чем проговорился ее посол в Армении Сергей Копыркин, предложила в Сочи «отложить» статус Карабаха для будущих поколений, что уже как бы подразумевало, что до урегулирования статуса и до этих самых будущих поколений в регионе останутся и российские миротворцы. Одновременно в этом же направлении начинает свою вербальную активность и Никол Пашинян, который еще накануне встречи в Сочи выражал готовность поддержать «российский план» и продлить пребывание миротворцев в Карабахе. То, что именно на этом фоне, с появлением Варданяна, в Ханкенди вновь началась истерика под лозунгами «Арцах» не будет в составе Азербайджана!», уже не было похоже на случайность.

Но теперь на встрече с представителями Евросоюза президент Азербайджана заявил прямо и официально: переезд в Карабах — вовсе не частная инициатива Варданяна, и его «послали туда из Москвы с очень четкой повесткой дня».

А теперь — немного закулисья. Нелишне, конечно, заметить, что заявление президента Азербайджана на встрече с делегацией ЕС означает еще и крах, если угодно, «операции «Эммануэль»» — в ответ на скандальную резолюцию Сената Франции Азербайджан не стал рвать связи с Европой и падать в объятия Кремля. Более того, в то время, когда Сенат Франции «прогибался» перед армянским лобби и в угоду Кремля призывал ввести «нефтегазовые» санкции против Азербайджана, президент нашей страны вёл переговоры в Албании, по территории которой идёт экспорт азербайджанского газа в Европу. Да и самой Албании не приходится и не придется мерзнуть. Более того, именно в Тиране президент Ильхам Алиев заявил, что у Азербайджана есть платформа для тесного сотрудничества с НАТО, и поблагодарил Албанию за поддержку этого сотрудничества. То есть речь идёт о существенных «подвижках» на западном треке.

Тем более излишне напоминать: президент Азербайджана никогда не делает громких заявлений, не подкреплённых более чем серьезными доказательствами. А значит, детали «миссии» Варданяна известны Баку очень хорошо и подкреплены доказательствами. И самое главное, Азербайджан чувствует себя достаточно уверенно, чтобы озвучить это вслух.

Возможно, то, что это заявление президента Азербайджана прозвучало именно 17 ноября, в День национального возрождения Азербайджана, действительно случайное совпадение.

Но уж очень символичным оно получилось. Эта дата — прямой «отсыл» к событиям 1988 года, когда, кроме всего прочего, участники народного протеста требовали от тогдашнего руководства в лице Абдуррахмана Везирова реальных мер по противодействию армянскому сепаратизму в Карабахе, но Абдуррахман Халилович так же, как позже Аяз Ниязович Муталибов, смертельно боялся даже думать наперекор желаниям Москвы.

Но теперь на карте мира уже новый Азербайджан — самостоятельный, самодостаточный, с успешной внешней политикой. И самое главное, во главе страны стоит лидер, для которого высший приоритет — это интересы Азербайджана. Так что если в первопрестольной и решили поиграть в рестарт «миацума», то авторам этой далеко не гениальной идеи следует помнить: времена изменились. Великодержавные надежды на «куда они денутся», «стерпят как миленькие» и «без России на Кавказе не будет ни мира, ни войны» лучше запрятать подальше. В Баку руководствуются собственными интересами и международным правом, а не «ценными указаниями» из Москвы. Так что «глотать пилюлю» теперь приходится Москве, и еще синхронно с визитом в Азербайджан премьер-министра РФ Мишустина. Да, в Баку привержены выстраиванию дружеских и добрососедских отношений с РФ, но это улица с двусторонним движением. И такой процесс уж точно не предполагает подрыва территориальной целостности Азербайджана. А тем более молчания Азербайджана в ответ на эти игры. И вот этот урок московским «державникам» следовало бы усвоить.

А.Шакур