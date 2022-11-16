В общем то, резолюция Сената Франции, принятая 15 ноября против Азербайджана 295 голосами «за», была ожидаемой. Однако есть основания полагать, что главным способствующим рождению данной резолюции фактором стало не столько покровительство Франции Армении, сколько другое.

За данной резолюцией видны и уши США, хотя официально никакого намека на заинтересованность штатов в принятии данного документа не приводится. Но события последних месяцев, выстраивающиеся в логическую цепь, дают основания полагать, что тесно сотрудничающий с США Эмманюэль Макрон перед тем, как сенат его страны принял такое решение, обсуждал этот вариант с с властями Америки. О том, что Макрон – является ставленником Ротшильдов, как известно, являющихся одними из главных хозяев США, известно всем. Кроме того, еще Шарль Де Голль говорил, что Франция в НАТО утратила свой политический и военный суверенитет и поэтому объявил о выходе из Альянса. Но сегодня Франция снова в НАТО, благодаря Саркози, а это значит, что не самостоятельна…

А тем временем, можно предположить, что главной целью данной резолюции стал не Карабах, а желание усугубить ситуацию в регионе, в частности вокруг Азербайджана, который находится в тройке сильных игроков – Турция-Россия-Азербайджан. Дружба Франции с Арменией стала эдаким «удачным» соусом, под которым было подано предложение рассмотреть возможность введения санкций против руководство Азербайджана и эмбарго на поставки газа и нефти. И лишь затем было выдвинуто требование о немедленном освобождении «оккупированных территорий Армении». Заодно Сенат призвал правительство обсудить вопрос создания в «Нагорном Карабахе» гуманитарного офиса и оказать Армении всяческое содействие.

Причем эти события происходят после относительно недавних угроз США наказать страны, помогающие России обходить их экономические санкции. Конечно, Азербайджан не делает ничего специально для того, чтобы помочь России, у Азербайджана своя – независимая политика, которая строится на принципах сотрудничества. Но и враждовать с Россией из-за США Азербайджан тоже не намерен. С другой стороны, раздражителем для Запада стало то, что после частичного ухода России с рынка энергоресурсов, Азербайджан заполнил образовавшуюся нишу настолько, насколько позволяют его собственные ресурсы, и заключил выгодные сделки. Это означает усиление Азербайджана в тандеме с Турцией в регионе, что не может нравиться некоторым европейским странам. Точнее, Азербайджан раздражает некоторые страны, потому что располагает потенциалом роста. И более того, сегодня конкурирует с Россией.

В этом свете неслучайно и то, что в сентябре Энтони Блинкен в телефонном разговоре с армянским премьером Николом Пашиняном заявил, что США готовы помочь Армении и Азербайджану урегулировать конфликт мирным путем, и что он будет лично участвовать в этом дипломатическом процессе.

На самом деле цели здесь другие, и сдается нам, что антиазербайджанская резолюция Сената Франции — первая ласточка мер, которыми хотят ограничить и обессилить Азербайджан, который после 44-дневной войны практически самостоятельно решал вопросы перспектив и сотрудничества с Арменией.

Теперь, что касается юридической силы резолюции. Любой документ, на которой стоит печать и подпись имеет юридическую силу. А в данном случае речь идет о резолюции Сената Франции, где представлены все области этой страны, а значит весь народ. То есть, иными словами, весь французский народ выступает против Азербайджана. Другое дело, что документ этот носит рекомендательный характер и не является обязательным к исполнению. Кроме того, его можно считать беззубым. Но не стоит игнорировать этот момент, поскольку данным документом Франция может сплотить вокруг себя страны Евросоюза, среди которых Азербайджана, как известно, нет (как это сделали США в случае с санкциями против России). Нельзя допускать поддержки данной инициативы со стороны других. По крайней мере, такую возможность исключать нельзя.

Конечно, не Франции, виновной в геноциде, погрязшей по локоть в крови алжирцев и народа тутси, а также в крупных коррупционных скандалах, диктовать Азербайджану, что делать на своих исторических землях. Но как минимум наше внешнеполитическое ведомство во времена Эльмара Мамедьярова должно было работать эффективно во Франции, чтобы сегодня не столкнуться с такими негативными последствиями халатности и непрофессионализма. Мы всегда знали, что во Франции сильно армянское лобби, но что мы смогли противопоставить ему там?

Да, у Франции грехов навалом, да она потеряла прежний авторитет. Да, Милли Меджлис Азербайджана должен адекватно ответить. А что дальше? Конечно, мы можем бросаться словами, что это «обычный клочок бумаги», что «резолюция не имеет юридической силы», но все это никак не оправдывает раннего бездействия Государственного Комитета по работе с диаспорой во Франции. Мало осуждать, нужно действовать, тем более, там, где сильно армянское лобби.

Высотой трудно овладеть, еще труднее ее удержать.

Но сегодня мы имеем то, что имеем, а потому должны позаботиться о том, как воздать Франции равным — ответными мерами в случае утверждения резолюции Макроном. Для начала можно исключить Францию из всех совместных с Азербайджаном нефтегазовых проектов, объявить бойкот французской продукции и окончательно отказаться от посреднических услуг Макрона в вопросах урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

Надеемся на то, что придет время, когда руководство Франции сменится на более адекватное в вопросах сотрудничества.

Рамелла Ибрагимхалилова