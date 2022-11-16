В большой дипломатии много инструментов, и переговоры — далеко не единственный. Публичные выступления, интервью, посты в соцсетях— это испытанный способ донести свою позицию, «раскрыть карты», возможно даже, пресечь спекуляции и кривотолки.

Чем руководствовался Никол Пашинян и члены его команды, развернув нынешнюю «вербальную активность», можно догадаться. В Армении растёт внутриполитическая напряжённость, Пашиняна после провалов в Праге и Сочи обвиняют в «предательстве арцахских братьев» и т.д. На этом фоне Никол Воваевич и решил сделать «ход конем» и дать интервью армянскому телевидению. Где, почёсываясь, изрекал отработанные демагогические установки в стиле «за «Арцахом» (здесь и далее кавычки наши — Minval) должно быть последнее слово в урегулировании нагорно-карабахской проблемы и защите прав местных армян», «представители Нагорного Карабаха должны быть стороной диалога» и т.д.

Затем со своим интервью выступил Армен Григорян, секретарь Совбеза Армении. Который решил «разъяснить» слова Пашиняна. И изрёк, что нужны, мол, «международные гарантии», и вообще, конфликт решится, когда будет определён статус Карабаха (разумеется, так, как хочется Армении и ее марионеткам) и т.д.

Вообще-то Пашиняну, Григоряну и иже с ними перед тем, как выходить на публику со своими умозаключениями, не помешало бы ознакомиться с ситуацией. Вспомнить, что произошло в регионе за последние два года, и еще хотя бы прочитать и Трехстороннее заявление от 10 ноября, и последующие документы. Тогда, быть может, Никол Воваевич и его команда так бы не позорились.

Прежде всего, напомним: «карабахский конфликт» уже в прошлом, и что сам по себе «Нагорный Карабах», его статус, а тем более «международные гарантии» уже давно не являются предметом переговоров. Более того, Азербайджан уже перевернул эту страницу, в Баку более не считают Армению опасным врагом и работают над проектами куда большего масштаба. Это и «Южный газовый коридор», и возрождённый Шёлковый путь, и многое другое. И что же —Армения пытается вернуть регион к «конфликтному» измерению?

«Предложить» внести в текст будущего мирного договора что-то о «статусе Карабаха» с вожделенными международными гарантиями Армения, конечно, может. Точно так же, как и предложить, к примеру, присоединить к Армении Глендейл или Марсель. Да, до Отечественной 44-дневной войны, когда в дипломатических кругах циркулировала идея договоренностей по формуле «статус в обмен на территории», у Еревана еще могли быть если и не шансы, то надежды, что удастся выторговать какие-то преференции по статусу. Но теперь, после войны и победы Азербайджана, у Армении, если кто забыл, предмета для торга в виде захваченных территорий уже не осталось. Что же до некогда популярных в армянском обществе иллюзий в стиле «если эти азибижанцы будут упираться, мы у них еще что-нибудь захватим», то вынуждены напомнить: Азербайджан не просто освободил территории, но еще и обозначил новый расклад сил. Под контролем Азербайджана — стратегические высоты и в Карабахе, и на границе. Армянская армия наголову разбита. На ее восстановление хотя бы до довоенного уровня Еревану понадобится не один год и не один миллиард долларов (которые в рюкзаке у Пашиняна точно не завалялись). Азербайджан все это время тоже не будет стоять на месте. Словом, не та ситуация, когда в Ереване могут позволить себе стучать кулаком по столу и слишком много требовать.

И самое главное, это не тот случай, когда «мечтать не вредно». Можно увязать пашиняновскую и григоряновскую вербальную активность с внутриполитическими процессами в Армении. Но, во-первых, даже вешать на уши лапшу надо с умом. А во-вторых, подобные заявления в любом случае подрывают процесс послевоенного урегулирования. Где Пашинян собственноручно подписал капитуляцию (хотя и сделал это в некоем тайном месте). На основе того же Трехстороннего заявления Армения взяла на себя и целый ряд обязательств, от открытия Зангезурского коридора до делимитации и демаркации границ.

Но если вместо того, чтобы сосредоточиться на их выполнении, Армения будет пытаться вбрасывать в информационно-переговорное поле провокационные «установки» типа «статуса Карабаха с международными гарантиями», ничем хорошим для Еревана это не закончится. Никол Воваевич вряд ли забыл, к аким последствиям привело его «бряцание языком» в стиле «Карабах — это Армения, и точка!» А история имеет свойство повторяться. Особенно если ее уроки не усвоены достаточно хорошо.

Никол Воваевич может, конечно, выискивать себе «поводы для оптимизма» то в закулисье встречи в Сочи, то в заявлениях Макрона, то еще где-нибудь. Но при том лучше не забывать: если Армения пересечёт «красную линию», иметь дело ей придется с Азербайджаном. Что же до надежд на «заграница нам поможет». Россия безнадёжно увязла в украинской войне. На фоне освобождения Херсона, наступления ВСУ, а теперь и ракет, упавших на территории натовской Польши, Москве точно не до капризов Еревана. Для Запада, ну, за вычетом Франции, Армения— форпост России и ближайший союзник Ирана. Против армянских фирм уже вводятся санкции. Это, конечно, может показаться «булавочным уколом», но тут главное политическая воля и тренд. Что же до Франции, которую бесцеремонно вышибли сначала из Индокитая, затем из Северной Африки, а теперь выкидывают пинком и из Центральной, то вряд ли на заступничество Парижа стоит возлагать большие надежды. И уж совсем смешно строить далеко идущие планы в расчёте на Рубена Варданяна. Этот залетный олигарх может надувать щеки, позировать на фоне платана и раздавать интервью, но в случае необходимости его «нейтрализация» не составит труда.

А у Азербайджана есть и силовые, и политические, и дипломатические козыри. И если в Армении будут разводить демагогию вокруг Карабаха, Азербайджан с полным основанием поставит вопрос Западного Зангезура и Гейчи. И уж точно будет добиваться реализации права на возвращение для азербайджанцев, изгнанных из Армении.

Так что Пашиняну и его компании лучше избегать резких телодвижений. И «цедить базар».

Нурани