В европейских политических институтах продолжается «смотр сил» армянского лобби. На сей раз отличился депутат Европарламента Фабио Массимо Кастальдо. Сей персонаж на пленарном заседании Европарламента разразился громкой эмоциональной речью в защиту Армении. Со всеми расхожими штампами и стремлением поставить ситуацию с ног на голову: оказывается, бедная, несчастная, многострадальная «демократическая» Армения подвергается нападению со стороны «авторитарного государства, которое хочет присвоить себе часть ее территории с помощью грубой силы и шантажа».

Но самое главное, Кастальдо прямо-таки в стиле советских фельетонов про «фарцовщиков», которые, по версии разного рода «идеологических отделов», ни много ни мало «продали родину за джинсы, а совесть — за футболку», вопил с трибуны: «всего лишь за несколько кубометров газа вы не замечаете», какой нехороший Азербайджан, как он нарушает права человека и как «обижает» многострадальную Армению. А закончил патетическим восклицанием: «Мы не можем продавать себя ради энергетических интересов. Я на стороне демократии. Я на стороне Армении».

Интересно, конечно, спросить, подразумевает ли демократия в понимании господина Кастальдо продолжение притязаний на Карабах, отказ от реальной работы над делимитацией и демаркацией границ и вооружённые провокации. Но такие «мелочи» синьора Кастальдо, похоже , не волнуют. Зато заботит, по всей видимости, другое. Представляет сей персонаж в Европарламенте итальянское движение «Пять звезд». А оно уже успело выступить и против строительства Трансадриатического газопровода, и против санкций, наложенных на РФ, после «крымнаша». Тогда, впрочем, в связи с «Южным газовым коридором» господ из «Пяти звезд» заботила не Армения, а экология. А теперь вот сей персонаж увлеченно ставит знак равенства между Арменией и демократией и требует «не продавать себя ради энергетических интересов». Ради чего и за сколько продаётся он сам, уточнять не стал.

Более того, нельзя не заметить, что в последнее время армянское лобби разворачивает впечатляющую атаку на азербайджанские нефтяные и газовые проекты. В Швейцарии собирают подписи под петицией против открытия заправок SOCAR. Наконец, авторы скандальной «армянской резолюции» в Сенате Франции тоже, в числе прочего, призывают к введению эмбарго на поставки нефти и газа из Азербайджана в страны ЕC.

А вот это уже интересно. Потому как уже нельзя не заметить, что «армянское лобби», неважно, в Италии, во Франции, в Европарламенте, обслуживает интересы Кремля в самой, возможно, деликатной для него сфере — энергетической. Нынешняя армянская «атака скунсов» на азербайджанские нефтегазовые проекты началась именно в то время, когда в немалой степени благодаря поставкам газа с Каспия проваливается план Москвы по энергетическому шантажу Европы. Открыто выступать в поддержку Москвы уже не получается, приходится даже что-то говорить в поддержку Украины, но в том, что все «наскоки» на азербайджанские нефтегазовые проекты режиссируются Кремлем, сомнений, честно говоря, нет. Да, конечно, истерика синьора Кастальдо на трибуне Европарламента и голосование в Сенате Франции — это не столь откровенно, как удары «Калибров» по украинским электростанциям, но в том, что у них та же цель, сомнений по сути нет.

Более того, совсем недавно, два года назад, азербайджанский газ тоже пытались «не пущать» в Европу при помощи военной силы.

А вот тут нужна ретроспектива. В Армении еще в 2012 году, сразу же, как только в Азербайджане заговорили о «большом» экспорте газа, принялись грозить ударом по нефтяной инфраструктуре Азербайджана. Через несколько лет соответствующий сценарий Армения отрабатывала на учениях, проходивших в тогда еще оккупированном Карабахе. Заполучив в 2016 году вожделенные ОТРК «Искандер», в Армении радостно заверещали: ну все, теперь нам ничего не мешает «достать» ракетами до «нефтяного кластера» в Баку! Кульминация наступает в 2019-2020 годах. Ввод в строй «Южного газового коридора» намечался на декабрь 2020 года.

А уже осенью 2019 года министр обороны Армении Давид Тоноян обещает и «новую войну за новые территории», и действия «штурмовых групп», которые должны «создать хаос в тылу противника». Ереванские эксперты услужливо пояснят: министр имел в виду и удары по трубопроводам. В июле 2020 года Армения устраивает провокацию на Товузском направлении, именно там, где трубопроводы идут по узкому перешейку между границей и водохранилищем. Не вышло. А 27 сентября 2020 года начинается уже большая война. В первые же дни которой генсек НАТО Йенс Столтенберг на переговорах с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу отметил, что этот конфликт угрожает энергетической безопасности стран-членов НАТО. Наконец, 7 октября 2020 года стало известно, что Армения попыталась ударить по экспортному нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан: ракета с кассетной боеголовкой разорвалась в 10 метрах от экспортной «трубы». Причем произошло это сразу же после того, как ударить по нефтегазовой инфраструктуре Азербайджана в очередной раз призвали в парламенте Армении. И теперь продолжается та же стратегия, но уже другими средствами.

И вот любопытно узнать: депутаты Европарламента и сенаторы Франции — они просто по недомыслию не понимают, в какой игре и на чьей стороне участвуют? Или ради голосов этнических армян и подачек от Москвы готовы закрыть на это глаза?

Впрочем, искать ответ на этот вопрос должны уже сами европейцы.

Нурани, обозреватель