Глава Минобороны Украины Алексей Резников прокомментировал заявление постпреда РФ при ООН, который в конце октября заявил о якобы наличии у Украины БПЛА, которые могут «распространять комаров, зараженных опасными вирусами».

Об этом написал Резников в своем Twitter.

«В Украине объявлена частичная мобилизация, в рамках которой планируется призвать около 300 тыс. комаров. Проект носит рабочее название Москито против Московитос», — написал он.