Глава Минобороны Украины Алексей Резников прокомментировал заявление постпреда РФ при ООН, который в конце октября заявил о якобы наличии у Украины БПЛА, которые могут «распространять комаров, зараженных опасными вирусами».

Об этом написал Резников в своем Twitter.

«В Украине объявлена частичная мобилизация, в рамках которой планируется призвать около 300 тыс. комаров. Проект носит рабочее название Москито против Московитос», — написал он.

in Ukraine, a partial mobilization has been announced, within which it is planned to call up about 300,000 mosquitoes. the project has the working title Mosquitoes against Moscowitoeshttps://t.co/4GewU0zS7A pic.twitter.com/6KMq6IQgZ5

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 8, 2022