Специальный представитель Европейского союза (ЕС) по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар назвал встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Вашингтоне важной.

«Вчера в Вашингтоне состоялась важная встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Участие Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова в субстантивном переговорном процессе по двустороннему мирному договору — отрадное событие», — отметил Клаар.

Important meeting yesterday between 🇦🇲and 🇦🇿foreign Ministers in Washington. It is encouraging that @AraratMirzoyan and @Bayramov_Jeyhun are engaged in a substantive process of negotiations for a bilateral peace treaty.

