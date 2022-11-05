Иранская дипломатия в очередной раз поставила антирекорд. Спикер парламента Ирана Мухаммед Багир Галибаф в последний момент отменил свой намечавшийся визит в Азербайджан. Причина не объясняется — как поясняют в Тегеране, «визит состоится в более подходящее время». Но зато спикер иранского Меджлиса анонсировал свой визит в Ереван. Дата пока не названа.

Визит Калибафа полностью укладывается в нежную дружбу Тегерана и Еревана, причем именно против Азербайджана. Об этом свидетельствуют и открытие консульства Ирана в Гафане, и планы открыть консульство Армении в Тебризе, и провокационные «учения» на границе.

Но тут возникает вопрос. Иран официально именует себя «исламской республикой». Официальные власти этой страны декларируют, что руководствуются в своей внешней и внутренней политике исключительно религиозными принципами, исламской солидарностью и т.д.

Но как тогда понимать эту самую «дружбу взасос» с Арменией? С той самой Арменией, которая совершила агрессию против Азербайджана, устроила «этнические чистки» азербайджанцев, разорила оккупированные регионы, где было разрушено все? Наконец, неужели в Иране не в курсе, что Армения разрушила 64 из 67 мечетей Карабаха, что армянские оккупанты превратили в хлев для скота? И держали в мечетях коров и свиней? Иран глубоко не в курсе, что разоряли даже кладбища? В такое «неведение», честно говоря, не верится. И если Иран действительно был бы исламской республикой по совести, а не по названию, то с Арменией не было бы ни дипломатических отношений, ни тем более консульства в Гафане и обмена визитами, а только плотно закрытая граница.

Пожалуй, одного только этого достаточно, чтобы понять, как далеко стоит реальная политика Ирана от религии вообще и настоящего шиитского ислама в частности. Потому как религиозное благочестие — это не избивать девушек до смерти за «неправильный» хиджаб, а хотя бы не наживаться на грабеже оккупированных азербайджанских земель. Неслучайно, что глава Духовного управления мусульман Кавказа шейх-уль -ислам хаджи Аллахшукюр Пашазаде заявил в своём интервью: «Хотя Иран называют Исламской Республикой, их маневрирование на наших границах недопустимо. Я видел по телевизору, что даже когда военные садились в самолет, приходил священнослужитель и благословлял их Кораном. На что благословляет? Куда он их отправляет? В Азербайджан? Он посылает их к границе мусульманского государства – показать свои мускулы. Это вовсе не то, что подобает мусульманину. Я этого не ожидал. Где был их голос? За одну ночь в Ходжалы было убито более 600 человек. Разве армяне этого не сделали? Почему вы однажды не совершили этот маневр на границе с Арменией? Мы ждали этого 30 лет. Наши земли были оккупированы, наши мечети сожжены». После чего добавил: «Я до сих пор думал, если со мной что-то случится, мои братья придут и спасут меня. Но сегодня моя надежда была разбита. Кому я должен верить? Мой брат продал меня Армении. Надежды миллионов шиитов здесь были разбиты».

А это куда серьёзнее, чем может показаться на первый взгляд. По сути дела, шейх-уль-ислам хаджи Аллахшукюр Пашазаде не просто обвинил Иран в предательстве единоверцев. Это еще и ясный сигнал, если угодно, настоящая «красная линия» — реальная политика Ирана использует исламские и шиитские лозунги, но в реальности от настоящего ислама и шиитского масхаба бесконечно далека. Потому как настоящее религиозное благочестие не получится совместить ни с дружбой с Арменией, ни и с «милитари-шоу» на границе, ни с соучастием Ирана в грабеже оккупированных азербайджанских земель, ни с торговлей наркотиками.

Но это не мешает хомейнистской муллократии весьма активно играть на религиозных чувствах шиитов и в Иране, и за его пределами, насаждать религиозный фанатизм, формируя из этих самых фанатиков свою, если угодно, «пятую колонну».

Здесь в который уже раз следует напомнить заявление генерала КСИР Касема Сулеймани, что его страна создала «шесть армий за пределами ее границ, которые работают на Иран», то есть «Хезболла», ХАМАС, «Исламский джихад», силы режима Башара Асада в Сирии, «Силы народной мобилизации» в Ираке и хуситов в Йемене. Не станем напоминать, что «Хезболла» и «Исламский джихад» еще в восьмидесятые годы установили тесное сотрудничество с армянской АСАЛА. Просто обратим внимание, к чему привела деятельность этих «прокси-армий» в «своих» странах. Поддержанный Ираном мятеж хуситов в Йемене привёл к гражданской войне и крупнейшей гуманитарной катастрофе. В гражданскую войну рухнула Сирия, где Иран совместно с Россией держит «на штыках» Башара Асада. Бушует внутреннее противостояние в Ираке, балансирует на грани внутреннего конфликта Ливан. Так что у шиитов очень мало поводов благодарить Исламскую Республику Иран за вмешательство в их жизнь — все обстоит с точностью до наоборот. Иранские муллократы вскоре после прихода к власти объявили, что «экспорт исламской революции» станет одним из основных направлений внешней политики. Но на деле это оказался экспорт террора и гражданской войны.

И нет сомнений, что тот же «опыт» Иран не прочь распространить и на другие страны, где есть шиитские общины. И уж тем более с подрывной деятельностью Тегерана сталкивались в Азербайджане. Достаточно вспомнить деятельность Сейида Али Акбара Оджагнеджата, который именовался «представителем верховного духовного лидера Ирана». Как уже рассказывал Minval, само по себе существование такого поста в Азербайджане не вписывается в нормы современной дипломатии. Более того, есть серьезные свидетельства, что Оджагнеджат спонсировал в Азербайджане религиозно-политическую группировку «Джафари», которая готовила здесь весьма опасный сценарий религиозного мятежа. И большой вопрос, куда шли собранные им деньги — на финансирование КСИР? Или на «совместные проекты» с Арменией? Да, Оджагнеджат был депортирован из Азербайджана. Но будем реалистами: подрывной деятельностью в интересах ИРИ занимался не только он.

А значит, уже давно настало время по-настоящему вычистить иранскую «пятую колонну» в Азербайджане. Если, конечно, мы не хотим превращения нашей страны в один из останов ИРИ. Где сегодня восставшая молодежь, судя по данным из соцсетей, уже в прямом смысле сбивает чалмы с голов местных святош.

Заслужили.

Нурани, обозреватель