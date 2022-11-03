Сочинская встреча лидеров трех стран – Азербайджана, России и Армении – в очередной раз продемонстрировала истину без прикрас. А именно, верховенство ювелирной азербайджанской дипломатии в лице президента Азербайджана над «топорными» потугами Никола Пашиняна.

Действительно, все усилия премьер-министра Армении, который заверял армянскую общественность, и в первую очередь, сепаратистов Карабахского региона, в том, что их интересы на трехсторонней встрече будут учтены, в результате вылились в один большой пшик. В обтекаемом, полном дипломатических формулировок итоговом тексте заявления не было не сказано ни единого слова о пресловутом статусе Карабаха, ни о самоопределении армян, а тем паче о «независимости арцаха».

Тем не менее, Пашинян в привычном для армян стиле продолжает нагло врать и искажать действительность. Провальную для Армении (кстати, и для России) встречу в смысле тщетного протаскивания идеи «статуса» армянский премьер преподнес в совсем другой обертке.

«Позиция России касательно вопроса статуса Нагорного Карабаха полностью соответствует подходу правительства Армении», — заявил Пашинян в парламенте.

«Бонусом» для Пашиняна стало и недавнее откровенно глупое заявление посла России в Армении Сергея Копыркина. Он сказал, что «вопрос определения статуса Нагорного Карабаха следовало бы отложить на неопределенный срок». И все бы хорошо для армян и их ушей, на которые Пашинян и российский посол обильно вешают лапшу, если бы не одно «но». Баку, который неоднократно заявлял о «кончине статуса после долгой и продолжительной болезни», на все эти домыслы, мягко говоря, наплевать. Впрочем, Пашиняну нравится не только обманывать свой народ, он и сам обманываться рад. Чем же на самом деле так «обнадежило» армянского премьера итоговое сочинское заявление? Своим мнением по данному вопросу с Minval.az поделился азербайджанский политолог, глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов.

По словам политолога, интерпретация реальности в стиле «а ля Пашинян» полностью укладывается в рамки стратегии армянского премьера.

«Стратегия Пашиняна сводится к четкому пониманию того (особенно после сентябрьской эскалации), что нужно заключать мирный договор, и сформировать гарантии безопасности для Армении. Отсутствие ожидаемой реакции России, ОДКБ на происходящие процессы сподвигло Пашиняна на этот элемент. После подписания мирного договора с Азербайджаном и нормализации отношений с Турцией у Пашиняна есть «окно возможностей» — приобрести определенные механизмы гарантий безопасности от Запада», — сказал Фархад Мамедов.

Он также отметил, что, в первую очередь, Ереван ожидает политическую и военную поддержку от Франции.

«Кроме того, гарантии безопасности будут сведены к мирному договору, в котором будут отражены обязательства как Азербайджана, так и самой Армении о неприменении силы и так далее. То есть, наряду с традиционным, но ослабевшем российским влиянием, стремящемся повысить свою роль в регионе Ираном, Пашинян в череде данного «букета» противоречий пытается выработать механизмы гарантий безопасности Армении», — сказал он.

Кроме того, в Армении хотят оставить тему армянского населения международному сообществу. «Эта общая фраза, в первую очередь, подразумевает Россию, так как интересы Москвы подразумевают продление миссии российского миротворческого контингента. Также имеется в виду и Запад, который в лице таких покровителей Армении, как Франция и проармянские силы в США, уже начал формировать правовую базу давления на Азербайджан, педалируя тему безопасности армян в Карабахском регионе», — отметил наш собеседник.

По мнению Фархада Мамедова, Пашинян, насколько это возможно, будет помогать финансово и оружием армянам Карабахского региона. «На этом и строится стратегия Пашиняна, которая укладывается в логику позиции Армении во время сочинской встречи, где он поддержал дублирование пражского тезиса о признании территориальной целостности на основе астанинской декларации и так далее. То есть, Пашинян отказывается от прямых территориальных претензий к Азербайджану, но оставляет эту тему открытой для международного посредничества», — заключил Фархад Мамедов.

Фарид Теймурханлы