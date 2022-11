Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и вопросам безопасности Жозеп Боррель поблагодарил Турцию за ее роль в восстановлении работы зернового коридора.

Об этом сообщил в Twitter верховный представитель ЕС.

«ЕС благодарен ООН и Турции за роль, которую они сыграли в решении России вернуться к Черноморской зерновой инициативе. Продовольствие никогда не должно использоваться в качестве оружия. Экспорт зерна имеет очень большое значение для решения глобального продовольственного кризиса, усугубляемого Россией. Мы призываем все стороны обновить Инициативу», — отметил Боррель.

EU is grateful for role of @UN and Türkiye in Russia’s decision to return to the Black Sea Grain Initiative.

Food should never be used as a weapon of war.

Grain export is crucial to address global food crisis exacerbated by Russia.

Calling on all parties to renew Initiative.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 3, 2022