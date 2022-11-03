Президент Украины Владимир Зеленский благодарит президента Турции. «Я поблагодарил президента Турции Эрдогана за его активное участие в сохранении зернового соглашения и постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины» — цитируют СМИ, включая и Minval.az, «твит» главы украинского государства. Несколькими часами ранее Россия объявила, что возвращается к участию в «зерновой сделке» — как пояснили в российском оборонном ведомстве, благодаря посредничеству ООН и Турции Москве «удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против РФ». Но вряд ли эта официальная версия сможет «затереть» сам факт оглушительного военно-политического провала и, если уж называть вещи своими именами. «зерновой капитуляции» России.

Можно, конечно, не ворошить старое и гневно отметать все утверждения, что сама по себе «зерновая сделка» была «актом доброй воли» со стороны России, продиктованном заботой о голодающих в Африке, а не результатом впечатляющего международного давления. Но даже если сосредоточиться на событиях последних дней, картина для России вырисовывается, прямо сказать, нерадостная.

Напомним: 29 октября соцсети, причем и российские, и украинские паблики — сообщили о взрывах в бухте оккупированного еще в 2014 году Севастополя. Москва сквозь зубы признала факт атаки с использованием и БПЛА, и морских надводных беспилотников. В РФ признали повреждение минного тральщика «Иван Голубец». Однако украинские и западные источники уверены: на самом деле для российского Черноморского флота все куда хуже. Серьезные повреждения получил фрегат «Адмирал Макаров» — а он после потопления крейсера «Москва» исполнял роль флагмана Черноморского флота. Более того, повреждение «Адмирала Макарова» подтверждают и представители «третьих стран». А потерять второй флагман менее чем за год — это для любого флота «позор в квадрате». Впрочем, реальных масштабов атаки на главную базу своего ЧМФ Москва так и не признала. Но зато заявили о выходе из «зерновой сделки».

Несостоятельность российских аргументов видна невооружённым глазом. Сама же Россия через 24 часа после заключения «зерновой сделки» в июле 2020 года ударила ракетами «Калибр» по зернохранилищу в порту Одессы, заявив, что не брали, мол, обязательств прекращать «спецоперацию». А военные корабли во время войны — самая что ни на есть законная цель для атаки. В особенности если эти корабли стоят на чужой оккупированной территории, каковой и является Крым. А если с них запускают ракеты «Калибр» по гражданским целям — тем более. Это, пардон, не жилые многоэтажки, не торговый центр, не роддом и не пассажирский вокзал.

Можно, конечно, долго спорить, чего в выходе РФ из «зерновой сделки» было больше — желания выместить обиду за удар по базе своего флота в Крыму или же стремления наказать Украину, для которой экспорт продовольствия — важнейшая статья дохода. Не секрет, что сделка эта не нравилась Кремлю с самого начала. Наконец, есть слишком много слишком серьезных доказательств, что РФ продаёт на мировом рынке украинское зерно под маркой российского. Наконец, еще на старте «санкционного давления» эксперты предупреждали, что РФ, в числе прочего, столкнётся с трудностями при закупке посевных сортовых семян — они до последнего времени ввозились из-за рубежа, главным образом из США. Можно, конечно, попытаться сеять то, что собрали, но урожайность в таком случае падает в разы. Так что кражи украинского зерна на этом фоне не удивляют.

Но дальше события принимают неожиданный и по-настоящему унизительный для Кремля оборот. Пока одни выражают обеспокоенность по поводу грядущего «голодного апокалипсиса» в беднейших странах, Украина, Турция и ООН договорились о продолжении работы «зернового коридора» — но уже без России. Ее просто уведомили. Москва как был заявляет, что эти договоренности не налагают на нее никаких обязательств. Однако практически сразу же из украинских портов вышли груженые зерном корабли — под турецкими флагами. И направились к Босфору.

По совести говоря, с этого момента беспроигрышного варианта поведения у Москвы просто не было. «Не заметить» караван сухогрузов с украинским зерном Кремль уже не мог. И как поступить? Атаковать суда?

Строго говоря, в мировой истории гражданского судоходства подобный прецедент уже имел место. Во время ирано-иракской войны танкеры, принадлежавшие странам Залива, шли по этому самому Заливу и Ормузскому проливу под флагами США и в сопровождении американского военно-морского эскорта. Тем не менее Иран регулярно устраивал атаки на танкеры, используя быстроходные ракетные катера. Эти события вошли в историю как «танкерная война».

Однако повторять опыт Ирана с «танкерной войной» и устраивать на Чёрном море «зерновую войну» в Москве не решились. И не только из-за боязни международной реакции. В таком случае в дело уже вступала Турция со своим флотом на Чёрном море и второй по мощи армией в НАТО. Это в любом случае риск выше допустимого. А теперь, когда дела у России на украинском фронте идут не лучшим образом, а Черноморский флот теряет второй свой флагман после атаки на Севастопольский рейд — тем более. В результате в Москве благоразумно решили не повторять иранскую тактику, не обострять ситуацию и заявить, что получили «гарантии».

А это не только повод вздохнуть с облегчением и констатировать, что мир избежал очередного продовольственного кризиса. Куда важнее другое: короткий «зерновой кризис» на Черном море показал, насколько изменился в этом регионе политический расклад. И какую роль теперь здесь играет Турция — та самая, которая наглядно продемонстрировала, как она умеет действовать в кризисной ситуации, используя и дипломатию, и военный потенциал. Причем проделали это все в Анкаре без нарочитой игры мускулами и бряцания языками. В самом деле, в отличие от «второй армии мира», выражение «вторая армия в НАТО» — это констатация факта, а не язвительный «мем». Со всеми вытекающими.

А. Шакур