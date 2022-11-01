Чего греха таить: на протяжении всей истории наш южный сосед – Иран, мягко говоря, никогда не питал симпатий к Азербайджану. В то же время Баку пытался установить дружеские и добрососедские отношения не только с Тегераном, но и другими соседними государствами.

Тем не менее, хотя и на словах иранские политики и дипломаты декларировали о дружбе и братстве с Азербайджаном, не забывая при этом не стирать с лица нарисованную фальшивую улыбку, на деле слова кардинально расходились с делами.

Особенно свое «братство» муллократический режим Ирана четко обозначил как во время первой Карабахской войны, так и в ходе 44-х дневной войны. Мусульманский Иран, вопреки канонам Ислама, стал не на сторону справедливости и правды, а всячески оказывал всемерную поддержку агрессорской Армении.

Если уж удариться в религию, то логичнее было бы Ирану содействовать в справедливой войне с агрессором именно мусульманскому Азербайджану. Но Тегеран предпочитает брататься с Арменией, где даже христианская мораль подогнана под идеологию фашистского прихвостня Гарегина Нжде.

Впрочем, дело даже не в религии, а в зове крови персов, питающих неприязнь ко всему тюркскому миру.

Однако, дипломатию никто не отменял, и потому периодически между политиками Азербайджана и Ирана происходят встречи, телефонные разговоры.

Вот и накануне между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян состоялся телефонный разговор.

Согласно сообщениям, Абдоллахиян заверил Байрамова, что Исламская Республика Иран, как всегда, направляет свои усилия на разрешение споров между Азербайджаном и Арменией по дипломатическим и региональным каналам.

Он отметил хорошие ирано-азербайджанские отношения, утверждая, что на недавней встрече президентов двух стран в Астане было выражено согласие, что необходимо уважать территориальную целостность всех стран региона, включая Азербайджан.

«Мы также всегда считали, что присутствие иностранных держав в регионе еще больше усложняет споры, и поэтому мы против их присутствия», — добавил министр иностранных дел Ирана.

Иранский дипломат далее подтвердил, что безопасность региона является вопросом жизненной важности для всех стран региона, и Иран считает безопасность Азербайджана своей собственной безопасностью и выступает против размещения иностранных сил в регионе, что поставит под угрозу мир в регионе и стабильность, а также прочное региональное сотрудничество.

Древние латиняне говорили: multum non multa («много, но не многое»). То есть, иранский глава внешнеполитического ведомства наговорил много слов, но на практике все это большое зеро, ноль.

Начнем, пожалуй, с последнего пункта словоблудия иранского дипломата. Тегеран, сотрясая дряблыми мускулами и ржавой боевой техникой образца 70-ых годов прошлого столетия, проводит военные учения на границе с Азербайджаном. Иранцы даже отрабатывают методы форсирования Араза. И это ради безопасности Азербайджана? Вопрос риторический.

Но самое главное, что заслуживает внимания в словах главы МИД Ирана, это вопрос о присутствии в регионе иностранных сил.

Как говорится, здрасьте, приехали. У азербайджанцев есть поговорка. В оригинальном виде, даже после перевода на русский язык, в виду специфических особенностей, некоторые слова будут заменены на эвфемизмы: «Очнулся лишь после того, как испустил газы».

Получается, что в Иране даже понятия не имели, что в Армении с 1995 года базируется 102-ая российская военная база? И почему-то Тегеран об этом молчал и молчит. Или для Ирана Россия не считается иной страной?

Еще один пример, вернее, несколько примеров. Частые визиты американских конгрессменов в Армению неизменно оставались вне поля зрения иранских «радетелей» стабильности. А миссия Евросоюза в Армении?

Но зато в Тегеране продолжают выдумывать бред о каких-то израильских военных базах в Азербайджане.

То есть, не замечая 30-летнего присутствия иностранных сил в регионе, а точнее, в Армении, выступать против этого не только глупо, но и смешно.

Вообще, главным скрепом, что объединяет персов и армян является нежелание смотреть правде в глаза. Сегодня, когда Иран, а тем более Армения, пытаются жить прошлым, лучше было бы трезво взглянуть на нынешний геополитический расклад.

В условиях, когда Иран сталкивается с серьезными санкциями международного сообщества из-за поставок дронов России в войне против Украины, Тегерану с Азербайджаном дружить надо. На деле, а не на словах…

Фарид Теймурханлы