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Рады сообщить вам, что известный азербайджанский эксперт, советник бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева Эльдар Намазов начинает вести на сайте Minval.az свою авторскую колонку (будет выходить по понедельникам). Она будет посвящена важным геополитическим событиям, в той или иной степени затрагивающим Азербайджан.

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Наблюдая за резкими и одновременно хаотичными действиями Ирана на внешнеполитической арене в последние несколько недель, невольно складывается впечатление, что в Тегеране кто-то решил: «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца».

Любимым оборотом речи у иранского официоза в последнее время стало понятие «красные линии». И нерушимость границ на Южном Кавказе для них «красная линия», и геополитический баланс — «красная линия», и безопасность Армении, и вхождение новых «западных» игроков в регион – везде «красные линии», и ни за что Иран не позволит их переступить, и будет плохо всем, кто покусится и т.д и т.п. Иранская муллократия так увлеклась своими сеансами геополитического «нравоучительства» окружающему миру, что перестала смотреть себе под ноги и даже не заметила, как сама переступила несколько «красных линий». Причем настолько критических, важных , что это может иметь весьма печальные последствия для будущего этого режима и страны.

Первая «красная линия» , справедливости ради, уже существовала достаточно длительное время – иранская «ядерная программа» и связанное с этим противостояние как с глобальными игроками, так и региональными соседями – и те, и другие считают для себя неприемлемым обладание иранским режимом ядерного оружия. Можно сказать, что в этом плане уже сложилась определенная международная антииранская коалиция с единой целью: предотвратить возможность получения «ядерной дубинки» муллократическим режимом. Если в отношении конечной цели в этой неформальной коалиции был консенсус, то в отношении методов и способов достижения цели существовали разногласия. Ведущие европейские страны считали, что этого надо добиваться с помощью дипломатии и экономических санкций, но Израиль в открытую, а некоторые соседи Ирана – за кулисами говорили, что европейский подход неэффективен, он не остановит движение Ирана к ядерному оружию и единственный выход – применение военной силы и нанесение бомбовых ударов по объектам иранской ядерной программы. США занимали промежуточную позиция, но недавно достигли консенсуса с Израилем – если попытка свернуть Иран с этого пути мирными средствами не даст эффекта, Израилю будет дан «зеленый свет» и оказана соответствующая поддержка для решения вопроса военным путем. Правительство Израиля уже выделило специальный бюджет под военную операцию, а ВВС Израиля провели ряд учений по отработке нанесения ударов по территории Ирана. Тем более, что переговоры с Ираном в рамках МАГАТЭ окончились безрезультатно, надежд на соглашение с Ираном больше нет.

И именно в этот момент, когда резко возросла вероятность нанесения военных ударов по Ирану со стороны Израиля и ряда соседних стран, тегеранские «мудрецы» не нашли ничего лучше, чем переступить вторую «красную линию» — вступить в российско-украинскую войну на стороне Москвы. Именно так расценил коллективный Запад поставки иранских дронов и ракет России, что помогло последней стабилизировать ситуацию на фронте. Как известно, существует международная коалиция по поддержке Украины в войне с Россией. Около 50 государств, между прочим. И если раньше эта широкая коалиция считала своим противником Россию, то теперь Иран включил и себя в этот «проскрипционный список». Естественно, в отношении Ирана будут со стороны этой международной коалиции предприниматься все меры противодействия, которые использовались против России. И также естественно, что сторонники нанесения военного удара по Ирану в связи с ее ядерной программой, приобрели (не потратив никаких усилий!) широкую поддержку своим возможным действиям со стороны даже тех стран, на которые они еще недавно и не рассчитывали.

Но если вы считаете, что на этом иранские муллократы выдохлись в своей международной активности и решили немного перевести дух, то вы глубоко заблуждаетесь. Именно когда сорвались переговоры вокруг ядерной программы и резко возросла вероятность нанесения военных ударов по Ирану, именно когда, вступив в войну с Украиной на стороне России, Иран превратил себя в мишень большой международной коалиции, состоящей из десятков развитых стан мира, иранская муллократия решила: «пора, самое время !» и преступила уже третью за короткое время «красную линию» — начала провокационные военные учения на границе, имитируя форсирование реки Араз и нападение на Азербайджан.

Нападение на Азербайджан, который состоит в военном союзе с Турцией, второй по силе армией в НАТО, в союзнических отношениях со многими странами региона и мира. И самое главное, 40% населения Ирана – азербайджанские тюрки, которые в течении ХХ века трижды провозглашали независимость Южного Азербайджана. Мало было нажить себе в короткое столько внешних врагов, надо было еще и поднести горящий фитиль под бомбу внутри страны, которая может разнести в щепки и этот муллократический режим, да и страну в придачу.

Словом, муллократам соседней страны, так любящим разглагольствовать о «красных линиях» для других стран, неплохо было бы вести себя поскромнее и чаще смотреть под ноги, что бы самим не завести себя в такую трясину, из которой уже не будет возможности выбраться.

Minval.az