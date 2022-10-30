Институт исследования войны (ISW) в своем обзоре обращает внимание на сообщения о возможном отстранении командующего группировкой российских войск «Центр» в Украине Александра Лапина.

Сообщения об увольнении генерал-полковника Лапина, правдивые или ложные, в любом случае указывают на то, что фракция сторонников войны завоевывает господствующее положение в информационном пространстве, что позволяет ей наносить ущерб имиджу высшего военного командования, констатируют эксперты.

К этой фракции они относят главу Чечни Рамзана Кадырова, который сделал генерала Лапина главной мишенью для своей критики, а также бизнесмена Евгения Пригожина, чья «ЧВК Вагнера» воюет в Украине. Об отстранении Лапина сообщил телеканал «Грозный», а не только военные блогеры, значительная часть которых в этом конфликте оказалась на стороне генерала, а не чеченского лидера. Минобороны и Кремль не подтверждали освобождение Лапина.

Некоторые военные блогеры утверждали в субботу, что Лапин ушел в отставку по собственной инициативе, другие писали, что он был несправедливо уволен. Блогер, которого ISW связывает с «ЧВК Вагнера», заявил, что генерал расстался с постом из-за неспособности организовать мобилизованных в своей зоне ответственности.

ISW не может независимо подтвердить увольнение Лапина, но поток противоречивых сообщений о нем может указывать на то, что Кремль изо всех сил пытается контролировать информацию о высшем военном командовании. Однако публичные заявления Кадырова и Пригожина, вероятно, затрудняет утаивание и объяснение изменений в командовании.