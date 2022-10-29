В Армении — очередной всплеск «любви ушами». В Ереване гостит очередная группа армянских лоббистов из Франции — депутатов французского парламента. И тут же в ходе встречи с членами Группы дружбы Армения-Франция радостно сообщили: дескать, Национальное собрание Франции планирует по инициативе фракции «Возрождение», чьим лидером является президент Эмманюэль Макрон, принять резолюцию, которая предусматривает некие санкции в отношении Азербайджана. Деталей будущих санкций не раскрыли. Но ранее в прессе уже мелькали утечки: инициаторы «санкций» намерены запретить покупать у Азербайджана нефть и газ. В Армении — приступ бурной радости, особенно на фоне того, что созванный по инициативе Еревана саммит ОДКБ закончился ничем.

Но что в сухом остатке?

Конечно, то, что депутаты Нацсобрания Франции все же проголосуют за представленную резолюцию, как бы не исключено. Азербайджанские эксперты уже напомнили: для того, чтобы это решение обрело силу закона, надо, чтобы за него проголосовали обе палаты парламента, а затем решение подписал президент Франции. В Сенате обещают предложить аналогичную резолюцию. Но подпишет ли ее Макрон?

С одной стороны, президент Франции уже озвучил несколько скандальных антиазербайджанских заявлений. Но, с другой, Париж активно претендует на статус посредника в постконфликтном урегулировании. А в Баку дали понять, что Франция может или открыто поддерживать Ереван, или заниматься посредничеством. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Астане озвучил весьма жесткие заявления в адрес Парижа, отвергнув, в числе прочего, и французское посредничество. Поступил и еще один сигнал: навигационное оборудование для Зангеланского аэропорта закупали в Турции, Германии и Италии, но не во Франции. И эти «месседжи» на берегах Сены услышали и прочитали. Власти Франции по крайней мере «взяли паузу» в провокационной риторике. А с заявлениями и статьями о дружбе Парижа и Баку активно выступает посол Франции в Азербайджане господин Захари Гросс. И что же — теперь Эммануэль Макрон подпишет скандальный законопроект, прекрасно понимая, что тем самым окончательно обрушит отношения с Баку? Или постарается найти лазейку, чтобы и явно против не выступать, и подпись свою не ставить? Эксперты вспоминают попытку французских законодателей криминализовать отрицание «геноцида армян»: в Елисейском дворце тогда просто «потянули время», законопроект был оспорен и отклонён.

Есть и еще одна сторона вопроса. В проармянских кругах Франции могут бросать эффектные фразочки «мы лучше будем мерзнуть вместе с армянами, чем купим газ у Азербайджана!» Но при этом, во-первых, они прекрасно понимают, что мерзнуть придётся не им. Во-вторых, в числе основных покупателей азербайджанского газа вовсе не Франция, а Греция, Италия и Болгария. В-третьих, лидеры стран юга Европы «выстраиваются в очередь» за азербайджанским газом. А в-четвёртых, о необходимости снижать зависимость от российского «голубого топлива» вновь заговорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Не заметить, как бойко французские друзья Армении обслуживают интересы Кремля и «Газпрома», на этом фоне не получится. А значит, и противодействие французской идее с «санациями» может быть куда жёстче, чем азербайджанская петиция и пикеты у посольств.

А тем временем бакинские эксперты уже не без иронии интересуются: а что стало с резолюцией парламента Франции, в которой призывали «признать независимость Арцаха»? Она обрела силу закона? Макрон ее подписал? Или парижская верхушка старательно делает вид, что этого документа не существовало в природе?

И тем более понятно другое. Да, французские политики в расчёте на голоса армян могут ездить в Ереван, старательно «окучивать» местных деятелей и лить бальзам на душу и на уши ереванской политической верхушки. И даже не интересоваться при этом, к примеру, ролью Армении в африканских «операциях» ЧВК «Вагнер», с помощью которых Россия эффектно и бесцеремонно теснит Францию в бывших французских колониях на Чёрном континенте.

Но это не более чем попытка заручиться голосами французских армян на выборах. Граждане Армении, которые на этих выборах не голосуют, залетных парижских гостей интересуют очень мало. И тем более в Париже вряд ли готовы идти ради Армении на реальные жертвы.

Такая вот «любовь ушами» и оплата голосами.

Нурани, обозреватель