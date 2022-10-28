Постпред России в OOН Василий Небензя утверждает, что в Украине орудуют «боевые комары», зараженные в биолабораториях США.

Дроны с ёмкостями, в которых могут перевозить «зараженных опасными вирусами боевых комаров», якобы нашлись в аннексированной Херсонской области, говорит Небензя.

«Беспилотник транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров — переносчиков инфекций и высвобождает их. При укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний».