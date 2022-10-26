«Баку – не резиновый» — именно эту фразу мы постоянно слышим и в жизни, и в социальных сетях. Но иногда, глядя на страшные пробки на дорогах, на огромное количество людей в общественном транспорте невольно думаешь о том, что да, Баку — не резиновый, а, скорее, безразмерный.

Мировой экономический кризис не обошел стороной Азербайджан. Инфляция и рост цен на продовольствие привели к новой волне урбанизации, то есть массовому превращению сельчан в горожан со всеми негативными последствиями такого процесса. Это не только перенасыщение столицы, но и увеличение социальной дифференциации, и рост социальной напряженности.

Понятно, что от хорошей жизни с нажитых мест не срываются. Понятно, что народ потянулся в город за лучшей долей. Но особенно странным этот процесс переселения становится потому, что в СМИ часто мелькают новости о принятии очередной госпрограммы по развитию регионов. Рапортуется, что «программа финансируется из госбюджета и предусматривает чуть ли не строительство промышленных парков в регионах страны, озвучивается гигантская цифра, согласно которой можно буквально пригвоздить сельских жителей к месту их проживания, если развитие пойдет по строго намеченному плану. А на деле плотность населения регионов уменьшается, а в столице, наоборот – растет.

Развития регионов, о котором так много говорят, как не было, так и нет. Конечно, очень много исторических событий произошло в Азербайджане за последние годы – это долгожданная победа в 44-дневной Отечественной войне, восстановление Карабаха и другое. Но хотелось бы, чтобы вопросы благоустройства регионов решались параллельно и эффективно, чтобы пашни возделывались, села не пустели, чтобы отечественное производство и фермерство развивалось, импорт сельскохозяйственных продуктов уменьшился, а экспорт увеличился.

Согласно мнению экономиста Натига Джафарли, вопрос регионов в Азербайджане остается одной из нерешенных проблем, несмотря на тот факт, что правительство приняло несколько программ и выделило несколько миллиардов манатов для их осуществления, особенно последние 20-25 лет. Но, к сожалению, все эти программы не дали желаемого результата.

По словам Н.Джафарли, с конца 90-х-начала 2000-х в регионах была проблема, связанная с инфраструктурой. И многие люди приезжали в Баку и на Абшеронский полуостров из-за сложностей коммунального характера, так как часто отключали свет, не было газа, дороги были в плохом состоянии.

«Но справедливости ради нужно отметить, что в 2000-е годы инфраструктурные вопросы по большому счету были решены, но это позитивное, казалось бы, обстоятельство никак не остановило людской поток в Баку, потому что все экономические возможности страны сконцентрированы именно в столице и в Абшеронском полустрове», — сказал Н.Джафарли в беседе с Minval.az.

Он отметил, что согласно макроэкономическим показателям, около 90% бюджета формируется в Абшеронском полуострове, около 92% налогов собирается в Абшеронском полуострове, около 93% внешней торговли – экспорта страны приходится на Абшеронский полуостров. И с учетом всех вышеперечисленных факторов регионы не развиваются.

«А для того, чтобы пошла положительная динамика, должны быть экономическая свобода, юридические гарантии инвесторам, желающим вложиться в развитие наших регионов. Кроме вышеуказанных инфраструктурных проблем, в регионах должна быть развита социальная инфраструктура – театры, кино. Люди должны не только работать, но и отдыхать. И с этим тоже беда, так как в районах нет социальной и культурной инфраструктуры. Сейчас есть определенная возможность. В связи с тем, что Азербайджан победил в 44-дневной войне, мы освободили достаточно большое количество земель, надо восстанавливать города, села, поселки, и это может дать импульс для всей страны, и экономики в том числе. Но опять же нужны гарантии инвесторам, налоговые и таможенные уступки и бизнес должен сам стремиться к открытию заводов и фабрик, промышленных предприятий в освобожденных от оккупации регионах», — отметил экономист.

Но пока государство все взяло на себя и решает, что строить, а что — нет.

«А это неправильно, хотя бы с той точки зрения, что бюджетных денег на все не хватит», — резюмировал Н.Джафарли.

Экономист Тогрул Велиев считает, что экономика Азербайджана развивается по рыночному сценарию, и потому не предусматривает развития отдельных регионов. А следовательно, сельчане будут тянуться в города.

Согласно мнению Т.Велиева, весь рынок труда и основной сектор потребления расположен в Баку и Абшероне, соответственно, все предприятия, сектор обслуживания сосредоточен в вышеуказанных зонах, так как в регионах нет ни рабочих мест, ни современной инфраструктуры – начиная от низкого качества образования и медицины и заканчивая отсутствием культурного досуга.

«Кроме того, госпрограммы утверждаются каждые 4-5 лет, каждый год проводятся какие-то отчетные конференции, но нужно в первую очередь рассмотреть сами программы, о чем они?», — задался вопросом экономист.

А если разобраться, то становится ясно, что эти программы – не более чем компоновка различных мероприятий, которые должны быть осуществлены в регионах: начиная от строительства столбов линий электропередач до расширения школ. Но это – не программа развития, это процесс реализации госпрограммы, государство и так все это отстраивает, в госбюджете такая программа отдельной строкой не указана. Это не финансирование каких-то инициатив по развитию регионов, это финансирование текущей деятельности, и не более. В реальности правительство обязано и проводить линии электропередач, и строить школы и больницы, и прокладывать дороги, и так далее. Но дополнительных пунктов по развитию регионов отдельной строкой просто нет. Да, иногда, конечно же, говорят о создании рабочих мест, но речь идет о госпредприятиях, которые уже функционируют, говорит экономист.

«Если государство планирует действительно развивать регионы, оно должно бросить все силы на развитие инфраструктуры, о которой было сказано выше. Но мы ее не находим в регионах. Нужны условия для развития и открытия рабочих мест в регионах. Да, «Баку — не резиновый», но что делать, если в районах нет работы? Не умирать же с голоду», — заявил Тогрул Велиев.

По его словам, рабочие места либо в госструктурах – это больницы, школы, либо сельское хозяйство. Но зарплаты там низкие, а если вспомнить, что в регионах цены постоянно растут — и на продукты, и на оплату коммунальных услуг, то довольствоваться низким заработком — просто самоубийство. Доходы низкие, и потому в регионах невыгодно развивать бизнес. Не видно инициатив по созданию кредитных линий для развития предприятий. Необходима стимуляция линий.

«Например, на освобожденных территориях планируется развивать логистический и промышленный центр, так? А ведь то же самое можно было сделать и в регионах. С другой стороны, нужно создавать условия для того, чтобы люди оставались в районах и были заинтересованы в местном развитии. Но этого нет», — отметил Т.Велиев.

Коснувшись вопроса развития сельского хозяйства в стране, экономист подчеркнул ряд как объективных, так и субъективных проблем, в частности зависимость страны от импорта: начиная от семян и заканчивая удобрениями, кормом, лекарственными препаратами, оборудованием.

«Мы производим только карбамид, кое-какие корма… Но в основном, мы всё завозим в страну, и потому цены на это «всё» постоянно растут. С другой стороны, фермеры не имеют доступа к кредитам, которые могли бы способствовать их развитию. С другой стороны, система субсидий странно построена, и потому большинство фермеров отказывается от работы на земле, в результате их число сокращается. Но не стоит видеть в сокращении количества фермеров т.н. «черную метку» — это естественный процесс, и, прежде всего, потому что в Азербайджане очень большая часть населения занята фермерским хозяйством. Согласно официальной статистике, фермеров в стране больше 600 тысяч человек, это очень высокий показатель. Земельные «угодья» у них небольшие – всего 3-4 га, и, естественно, невозможно на небольшом клочке земли зарабатывать», — сказал он.

Среднестатистический фермер вынужден «развиваться» старыми способами. У него нет возможности улучшить орошение, в стране проблемы с орошением. В итоге расходов больше, чем доходов.

«Они сдают клочки земли в аренду компаниям, а сами уезжают в Баку или в Абшерон», — отметил Т.Велиев.

«Государство своей системой субсидий и страхованием, и политикой агропарков стимулирует исключительно крупные компании. В результате средний предприниматель-фермер получает очень незначительные субсидии, недостаточные для нормальной работы, потому что цены на рынке высокие, удобрения — дорогие, даже те, которые производит Азербайджан. В итоге эти агропарки «убивают» цены, вынуждая всех остальных по факту продавать свою продукцию по очень низким ценам, так как именно крупные агропарки автоматически становятся посредниками. Кроме того, в их руках все логистические цепочки, у них есть свои сети хранения, а у фермера нет условий для хранения производимой продукции. И в итоге вся инфраструктурная цепочка замыкается на крупных компаниях с большими возможностями», — объяснил Велиев.

По его словам, есть нужда в оросительных системах, которая в конечном итоге приводит к проблемам с землей. Мы теряем каждый год значительное количество земли из-за неправильных методов ее использования. Все эти факторы влияют на отток сельского населения за куском хлеба и длинным рублем в более привлекательные места. А на сегодняшний день это – Баку и Абшерон.

Яна Мадатова