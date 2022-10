21 октября временный поверенный в делах США в Азербайджане Уго Гевара вместе с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым присутствовал на ужине, организованном членами Американской торговой палаты в Азербайджане.

Гевара подчеркнул роль, которую Соединенные Штаты могут сыграть в стимулировании инноваций в Азербайджане.

CDA Guevara was delighted to join Foreign Minister Bayramov at the AmCham’s Members’ Luncheon on October 21. The CDA underscored the role the U.S. can play in spurring innovation and growth in Azerbaijan. pic.twitter.com/0btzRlzpWq

