Франция, позиционирующая себя демократическим государством, по сути, никогда таковой не была. Да, была имитация, внешняя мишура, но базисом французской государственности являлась ее колониальная политика. Официальный Париж ставил свои интересы выше справедливости, морали и нравственности, международных норм права.

Все мы помним, как в ходе 44-дневной войны, развязанной агрессором – Арменией против Азербайджана, Франция, вопреки взятым на себя обязательствам посредника в рамках Минской группы ОБСЕ, открыто выступила на стороне оккупанта. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон публично поддержал Армению, повторив бред Никола Пашиняна о том, что «Нагорный Карабах – это Армения». Подобный подход противоречил не только международным нормам права, но и позиции самой Франции, которая, пусть и на словах, признавала территориальную целостность Азербайджана. Кроме того, он без обиняков заявил, что Франция готова помочь Армении с вооружением.

И вот спустя два года, после очередной провокации со стороны Армении 12-14 сентября 2022 года, которая снова потерпела фиаско, Макрон вновь занял сторону оккупанта. Почти через неделю после встречи в Праге президент Франции выступил с оскорбительными и провокационными заявлениями, в которых отметил, что «Азербайджан ведет страшную войну», тем самым, манипулируя фактами, пытался ввести в заблуждение французскую и мировую общественность.

Подобная симпатия к агрессорским амбициям со стороны Франции может показаться, на первый взгляд, удивительной. Но это только на первый взгляд. Если перелистать страницы прошлого французской государственности, то в них окажется столько темных и страшных пятен, что самим французам не смыть этот позор до Судного дня.

На африканском континенте, в частности в Алжире, до сих пор помнят ужасы, которые совершались «цивилизованными» французами в отношении местного населения. Масштабы зверств французов против алжирцев поражают воображение. За весь период колониального правления в Алжире с 1830 по 1962 гг. французскими войсками были убиты миллионы мирных жителей. Действия «демократических» европейцев ничем не отличались от кровавых злодеяний немецких фашистов в годы Второй мировой войны. К примеру, служащие колониальных французских войск соревновались между собой в том, кто больше насобирает отрезанных ушей или конечностей местного населения. Затем последовали интервенции Франции в суверенные государства Африки — Габон в 1964 году, ее участие в Катангских войнах в 1977–1978 годы, в Центральноафриканской Республике в 1979 году. И во всех этих войнах от рук «лягушатников» гибли ни в чем не повинные мирные жители. За вышеуказанный период можно выделить около сорока примеров военного вмешательства всех видов со стороны Франции.

Примечательно, что Франция до сих пор не раскрыла все архивы о своей преступной деятельности в бывших колониях. Но и известных фактов хватит с лихвой, чтобы причислить эти злодеяния к разряду военных преступлений. И вот сегодня Париж имеет наглость примерять на себя роль «миротворца». Однако попытки «урегулировать» конфликты в зарубежных странах никогда не основывались на реальном разрешении конфликта и установлении мира, а обусловлены защитой собственных интересов Парижа. Отсюда и статус Франции как «жандармерии номер один в Африке». И усилия Макрона, взявшего на себя миссию этакого «крестоносца», являются продолжением этой политики.

Если Франция действительно так ратуют за мир во всем мире, то было бы логично начать «миротворческую» миссию именно с африканского континента, где ситуация накалена до предела. В Африке сегодня почти все воюют друг с другом либо с применением французского оружия, либо руками французским военных.

Но вместо этого официальный Париж в лице Макрона пытается вползти в южно-кавказский регион для якобы установления мира. Какой-то однобокий «мир» получается у французов: поддержать агрессора – Армению и обвинить жертву агрессии – Азербайджан. Это даже не однобокий, это вообще не мир.

Впрочем, на лицемерную «мирную» инициативу Макрона четкий и достойный ответ дал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Франция не имеет никакого отношения к нормализации связей между Азербайджаном и Арменией. У Франции была посредническая миссия, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, однако в связи с урегулированием карабахского конфликта отпала необходимость в услугах Минской группы», – заявил Алиев.

Коснувшись заявления Макрона о «страшной войне Азербайджана», Ильхам Алиев отметил, что Баку отвергает и осуждает подобного рода слова, и не видит дальше никакой возможности, чтобы Франция смогла сыграть какую-либо роль в нормализации азербайджано-армянских отношений.

Проще говоря, если Париж хочет экспериментировать с «мирной инициативой», то может делать это где угодно, но не в нашем регионе. Перефразируя известное выражение, можно сказать: лучше уж худая ссора, чем «добрый» французский мир…

Фарид Теймурханлы