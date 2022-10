Вчера МИД Франции еще раз подтвердил, что Франция полностью мобилизована для установления мира между Азербайджаном и Арменией.

Об этом на своей странице в Twitter написал посол Франции в Азербайджане Закари Гросс.

«Встреча президента Франции Эмманюэля Макрона, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Совета ЕС Шарля Мишеля в Праге и принятое ими совместное заявление является шагом к этой цели. Франция поддерживает переговоры ЕС по мирному договору», — написал в своей публикации французский дипломат.

French MFA yesterday reaffirmed that 🇨🇵 is fully mobilised to advance peace between 🇦🇿🇦🇲. The meeting in Prague of Pdt Macron, Pdr Aliyev, PM Pashinyan & Pdt Michel and the joint statement they adopted are a step towards this goal. 🇨🇵 supports the 🇪🇺 negotiation of peace deal.🕊

— Zacharie Gross (@GrossZacharie) October 19, 2022