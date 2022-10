Сегодня знаменательный день для Азербайджана.

Дружественный народ Италии передает самые искренние поздравления Азербайджану по случаю 31-й годовщины восстановления независимости.

Об этом говорится в публикации посольства Италии в Азербайджане в соцсети «Твиттер».

Today marks a momentous day for the Azerbaijani people and the friendly Italian people want to express its warmest congratulations to the Republic of Azerbaijan for the 31st anniversary of the restorationof its independence. 🇦🇿🇮🇹 pic.twitter.com/HFThpKdQUq

— Italy in Baku (@ItalyinBaku) October 18, 2022