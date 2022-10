Посольство США поздравило Азербайджан с Днем восстановления независимости и заявило о приверженности продвижению дальнейшего мира и благополучия в Азербайджане и южнокавказском регионе.

Об этом говорится в публикации посольства в твиттере.

«В этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между США и Азербайджаном. В течение трех десятилетий после обретения Азербайджаном независимости мы продолжали содействовать обеспечению энергетической безопасности, бороться с транснациональными угрозами, продвигать двустороннюю торговлю и инвестиции, а также работать в поддержку основных свобод.

В рамках этих усилий мы по-прежнему привержены содействию мирному и процветающему будущему для Азербайджана и региона Южного Кавказа. От имени Соединенных Штатов Америки поздравляем народ Азербайджана с празднованием Дня восстановления независимости», — говорится в публикации.

Chargés d’Affaires Guevara congratulates the people of Azerbaijan on Restoration of Independence Day

▶ https://t.co/FQII9OoTcK

— U.S. Embassy Baku (@USEmbassyBaku) October 18, 2022