Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что продолжит финансировать работу системы спутниковой связи Starlink в Украине.

«Черт с ним … хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины», — написал Макс в Twitter.

Также Маск написал, что сумма, которую SpaceX просит за главное преимущество на поле боя, меньше, чем стоимость одного нового спутника GPS, однако «по иронии судьбы, GPS не работает на полях сражений, так как сигнал легко заглушить, а вот Starlink работает».

The hell with it … even though Starlink is still losing money & other companies are getting billions of taxpayer $, we’ll just keep funding Ukraine govt for free

— Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2022