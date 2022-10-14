Иранская дипломатия опять, скажем так, удивила аудиторию (если кому-то режут слух термины типа «пробила дно» или «опозорилась»). С одной стороны, в рамках саммита СВДМА в казахстанской Астане состоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана Ильхама Алиева и Сейеда Ибрахима Раиси. Как уже рассказывал Minval, по информации пресс-службы азербайджанского лидера, говорили о безопасности на Южном Кавказе и на Каспии, обсуждали двустороннее сотрудничество, упомянули открытие моста в Агбенде. Президент Азербайджана рассказал об армянских провокациях в сентябре нынешнего года и напомнил, что наша страна уже представила Армении 5 принципов будущего мирного договора.

Но в Тегеране раскрывают совсем другие подробности и рисуют совсем другую тональность переговоров. Как утверждает заместитель по политическим вопросам руководителя аппарата президента Ирана Мохаммад Джамшиди, «аятолла Раиси дал ясно понять президенту Азербайджана Алиеву, что любые изменения исторических границ, региональной геополитики и транзитных маршрутов Иран-Армения удостоятся решительного ответа Ирана. Также отвергается любое европейское военное присутствие под любым предлогом. Запад не может отвлечь нас от стратегических интересов иранского народа». Более того, в рамках этих самых «стратегических интересов иранского народа» в Тегеране объявлено об очередных учениях у границ Азербайджана.

И что это все значит?

Можно, конечно, представить себе, что миссия наблюдателей Евросоюза сроком на два месяца так до ужаса напугала Тегеран, что там забабахали аж масштабные учения.

Но, во-первых, «европейское военное присутствие» в регионе — это идея, инициатива и проект Армении, а не Азербайджана. Наблюдатели Евросоюза вообще будут работать исключительно на территории Армении. Более того, Ереван тащит их именно в Западный Зангезур, где столь важная для Тегерана армяно-иранская граница и стратегическая автотрасса Мегри-Ереван. А значит, грозно сдвигать брови, изрекать с металлом в голосе «отвергается любое европейское военное присутствие под любым предлогом» надо было бы на переговорах с Пашиняном, а не с Алиевым. Так зачем же господин Раиси поднял вопрос на переговорах с президентом Азербайджана? Чтобы мы «по дружбе» решили вопрос евронаблюдателей и таскали для Ирана каштаны из огня? В Тегеране просто не поняли, о чем речь? Или ведут себя примерно так же, как советское военное командование в Баку зимой 1990 года, которое, пытаясь «обосновать» карательную акцию в ночь с 19 на 20 января, устроило в бакинском Доме офицеров выставку изъятого незаконного оружия, но представило на ней «стволы», отобранные не у населения Баку, а у армянских боевиков в Карабахе?

Тем более непонятно, о каком «изменении исторических границ» толкует господин Раиси. Не станем напоминать иранским переговорщикам, что, согласно историческим границам в регионе, на месте нынешней Армении должно располагаться азербайджанское Иреванское ханство. Напомним другое: Азербайджан уважает международное право, выступает за взаимное признание территориальной целостности и границ, более того, это основа наших пяти предложений по мирному договору. Так что грозить «решительным ответом» тоже надо было бы на встрече с Николом Пашиняном, а не с Ильхамом Алиевым.

Так как же объяснить этот ляпсус иранской дипломатии? Может, господин Раиси не уследил за новостями? Может, он спал, медитировал, размышлял о высоком, ему не перевели, не доложили или не разъяснили? А вся команда, которая готовила переговоры — она тоже хором прошляпила новости и не разобралась, кто приводит в регион европейских наблюдателей и кто, получив, пардон, по голове «Железным кулаком» два года назад, по-прежнему играет с огнём у границ и не отказался от планов их силовой перекройки?

А если серьезно, то, напомним в который уже раз, ни в 1993 году, когда Армения захватывала азербайджанские города и села вдоль границы с Ираном, ни позже, во время оккупации этих территорий, власти ИРИ не проводили вблизи этого «проблемного участка» границы столь масштабных учений. Судя по всему, оккупация более чем 100 километров границы Азербайджана и ИРИ, существование к северу от Араза «чёрной дыры» в лице оккупационного режима, созданного Арменией в Ханкенди, пугала ИРИ куда меньше, чем «евронаблюдатели».

Не слышали мы и грозных обещаний «решительного ответа» со стороны Ирана, когда Армения оккупировала территории Азербайджана, устраивала там «этнические чистки», разрушала города, оскверняла мечети и разоряла даже кладбища. Господин Раиси и об этом не в курсе? Или же пребывает в полной уверенности, что ему не рискнут об этом напомнить?

Ну что ж, придётся разочаровать высоких представителей Тегерана. Во-первых, в Баку все прекрасно помнят. Во-вторых, Азербайджан— не та страна, с которой можно вести дипломатию такого уровня. В-третьих, Тегеран находится не в том международном положении, чтобы позволять себе переступать «красную черту» и давать повод для жёстких мер в отношении себя — в таком случае желающие «принять меры» от Леванта и Персидского Залива до Европы и США выстроятся в длинную очередь. А в-четвёртых, если на фоне нарастающих внутренних проблем и протестов в Тегеране решили устроить демонстрацию силы для сплочения нации, то выбрать на эту роль Азербайджан было очень большой ошибкой.

Пока еще у Тегерана есть время снизить тон, «подтереть за собой» дипломатические ляпы и не обострять ситуацию. Но вечным это «пока» не будет

Нурани, обозреватель