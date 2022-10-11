«Не бойтесь врагов — они могут только убить; не бойтесь друзей — они могут только предать; бойтесь людей равнодушных — именно с их молчаливого согласия происходят все самые ужасные преступления на свете» — драматические события последнего времени подтвердили справедливость этих слов еще раз.

Мир потрясён трагическими новостями из Украины. На момент подготовки этой статьи было известно о 10 погибших и более 50 раненых в результате ракетных и бомбовых ударов по городам Украины. Речь идёт, подчеркнём еще раз, о гражданских лицах. Ракеты ударили в жилые многоэтажки, в бизнес-центр, в пешеходный мост.

И вновь, в который уже раз, вопросы: зачем? Какая военная необходимость бомбить сугубо гражданские объекты? Вблизи которых нет ничего, что напоминало бы военную инфраструктуру?

Мировое сообщество возмущено. Как совершенно справедливо напоминают и политики, и эксперты, заведомые удары по мирным целям, по гражданскому населению — это априори военное преступление. Тем более если речь идёт о нападении на соседнюю страну, о попытках захватить чужую территорию, и неважно, как это называется — «миацумом» или «возвращением в родную гавань».

Реагирует мировое сообщество не только на словах — США обсуждают передачу Украине современных средств ПВО, которые должны помочь защитить ее города от бомб и ракет. Регулярно сообщается о новых траншах военной помощи Украине. Наконец, на повестке дня— новые пакеты санкций, и даже самые отчаянные (и высокооплачиваемые) сторонники дружбы с Кремлем вынуждены были прикусить языки.

И, конечно же, к этому возмущению примешивается и шок: как вообще такое могло произойти в XXI веке? Почему? Как мы все это допустили?

А теперь вспомним. Нынешняя серия ударов по украинским городам совпала со второй годовщиной очередного акта «ракетного террора» армянских агрессоров во время 44-дневной войны. В ночь на 11 октября Армения ударила ракетой «Точка-У» по Гяндже, второму по величине городу Азербайджана.

During 44 Days War in 2020 pol-military leadership of Armenia ordered to bomb #Ganja, Barda, Tartar &other cities of #Azerbaijan in deliberate&indiscriminate manner w/ballistic SCUD #missilestrikes with the solemn goal of inflicting maximum casualties among civilians. #Warcrimes pic.twitter.com/Q4EKRIxTds — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 11, 2022

Разрушенными оказались три многоквартирных дома. Погибло 9 человек, ранения получили более 30. Потом одна из раненых — Гюнай Алиева — скончалась в больнице. Число жертв возросло до 10. По справедливости должно быть 11 — Гюнай Алиева была беременна, и ее еще не родившийся ребёнок погиб вместе с ней. Те же цифры. Те же «тактические приемы». Тот же уровень жестокости и варварства — заведомые удары по мирным кварталам, по людям, вся «вина» которых только в их национальности.

Но те же политики, которые сегодня справедливо возмущаются по поводу ракетных ударов по украинским городам, ракетного террора Армении постарались не заметить. В лучшем случае ограничивались соболезнованиями. В худшем — делали вид, будто бы ничего заслуживающего внимания не происходит, и еще пытались выступать со «сбалансированно-обкатанными» заявлениями. Притом что Азербайджан использовал высокоточное оружие и наносил удары исключительно по военным целям, чтобы свести к минимуму «сопутствующий ущерб». Сколько миллиардов долларов из военного бюджета Баку ушло на обеспечение безопасности армянского мирного населения во время войны, никто не взялся подсчитать. Армения намеренно била по гражданскому населению. Мир постарался этого не заметить от слова вообще. Не было ни санкций, ни военной помощи Азербайджану от ведущих стран Запада, ни тем более санкций против Армении. До сих пор никто не требует от Еревана расследовать совершенные военные преступления и привлечь к ответственности виновных в ударах по Гяндже. И не только по Гяндже.

И вот это равнодушие, проявленное в ответ на удары по Гяндже, было воспринято как индульгенция для потенциальных военных преступников. Мир не получил чёткого сигнала, что бить тяжелыми ракетами по гражданским целям нельзя, и это равнодушие оказалось бомбой замедленного действия. Сегодня она сработала в Украине. А где сработает в следующий раз, можно только гадать. Но нет сомнений: ничего не поощряет к новым преступлениям так, как безнаказанность за прежние

Отдел политики Minval.az