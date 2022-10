«Не бойтесь врагов — они могут только убить; не бойтесь друзей — они могут только предать; бойтесь людей равнодушных — именно с их молчаливого согласия происходят все самые ужасные преступления на свете» — драматические события последнего времени подтвердили справедливость этих слов еще раз.

Мир потрясён трагическими новостями из Украины. На момент подготовки этой статьи было известно о 10 погибших и более 50 раненых в результате ракетных и бомбовых ударов по городам Украины. Речь идёт, подчеркнём еще раз, о гражданских лицах. Ракеты ударили в жилые многоэтажки, в бизнес-центр, в пешеходный мост.

И вновь, в который уже раз, вопросы: зачем? Какая военная необходимость бомбить сугубо гражданские объекты? Вблизи которых нет ничего, что напоминало бы военную инфраструктуру?

Мировое сообщество возмущено. Как совершенно справедливо напоминают и политики, и эксперты, заведомые удары по мирным целям, по гражданскому населению — это априори военное преступление. Тем более если речь идёт о нападении на соседнюю страну, о попытках захватить чужую территорию, и неважно, как это называется — «миацумом» или «возвращением в родную гавань».

Реагирует мировое сообщество не только на словах — США обсуждают передачу Украине современных средств ПВО, которые должны помочь защитить ее города от бомб и ракет. Регулярно сообщается о новых траншах военной помощи Украине. Наконец, на повестке дня— новые пакеты санкций, и даже самые отчаянные (и высокооплачиваемые) сторонники дружбы с Кремлем вынуждены были прикусить языки.

И, конечно же, к этому возмущению примешивается и шок: как вообще такое могло произойти в XXI веке? Почему? Как мы все это допустили?

А теперь вспомним. Нынешняя серия ударов по украинским городам совпала со второй годовщиной очередного акта «ракетного террора» армянских агрессоров во время 44-дневной войны. В ночь на 11 октября Армения ударила ракетой «Точка-У» по Гяндже, второму по величине городу Азербайджана.

During 44 Days War in 2020 pol-military leadership of Armenia ordered to bomb #Ganja, Barda, Tartar &other cities of #Azerbaijan in deliberate&indiscriminate manner w/ballistic SCUD #missilestrikes with the solemn goal of inflicting maximum casualties among civilians. #Warcrimes pic.twitter.com/Q4EKRIxTds

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 11, 2022