ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» и известная израильская компания по переработке воды I.D.E. Water Assets Ltd подписали меморандум о взаимопонимании.

Об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в Twitter.

«Согласно меморандуму, Азербайджан и Израиль будут сотрудничать в создании завода по опреснению воды Каспийского моря», — отметил министр.

a #MemorandumofUnderstanding on the cooperation for the establishment of the plant in our country on the desalination of the #CaspianSea water.

