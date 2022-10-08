Итогом завершения войны в Карабахе стало подписание главами Азербайджана, Армении и России Трехстороннего заявления о прекращении огня от 10 ноября 2020 года, ставшего основополагающим документом, на котором строится вся послевоенная мирная повестка. В том числе и весьма непростые переговоры в формате Рабочей группы о разблокировке транспортных коммуникаций между странами, которые ведут в последние два года Азербайджан и Армения. На днях в интервью «Российской газете» заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук рассказал о деятельности этой Рабочей группы, обозначив правовой режим будущего транспортного коридора, который через Армению должен связать основную территорию Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой (НАР).

Переговоры трехсторонней Рабочей группы под совместным председательством заместителей глав правительств Азербайджана, Армении и России сегодня являются основной площадкой по согласованию условий разблокирования транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией. И этот процесс мог бы идти куда быстрее, если бы его не тормозил Ереван, политические круги которого пребывают под давлением надуманных иррациональных страхов. Так, если некоторое время назад оппоненты открытия коридора выдвигали тезисы о якобы коммерческой бесперспективности этого маршрута для Армении, то сегодня в Ереване педалируют тему потери суверенитета и угроз безопасности границам республики.

О необоснованности таких предположений на днях говорил российский вице-премьер Алексей Оверчук в интервью ведущему российскому изданию. По словам зампреда правительства РФ, на протяжении всей своей истории Южный Кавказ являлся перекрестком цивилизаций и торговых путей, фактически геоэкономическим узлом Евразии, и скорейшее открытие коммуникаций между Арменией и Азербайджаном сделает возможным развитие торговых и гуманитарных связей, позволит соседям общаться друг с другом, что видится лучшим лекарством от многолетних проблем и конфликтов в регионе.

Отвечая на вопрос о ходе переговорного процесса, Алексей Оверчук подчеркнул, что за два года проделана большая, кропотливая работа и в результате у участников переговоров есть видение маршрутов, реализация которых может привести к деблокированию региона. Как отметил зампред российского правительства, суверенитет над дорогой будет осуществляться той страной, по чьей территории она проходит, то есть ни о каком «экстерриториальном коридоре», который каким-либо образом ущемлял бы суверенитет какой-либо из сторон, речь не идет.

Однако важно отметить, что, согласно 9-му пункту указанного Заявления, Армения взяла на себя обязательства гарантировать безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и НАР, обеспечив беспрепятственное движение граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. И что не менее важно, в том же пункте Заявления особо оговорено, что контроль над транспортным сообщением по коридору вменяется в обязанности органам Пограничной службы ФСБ России. В какой мере это обстоятельство ограничивает, ущемляет суверенитет Армении – вопрос, который следует адресовать скорее правительству этой страны. Тем более такой прецедент уже имеется: согласно заключенному 30 сентября 1992 года соглашению между Москвой и Ереваном, охрану государственных границ Армении осуществляют войска Пограничной службы ФСБ России. Российские пограничники осуществляют и паспортный контроль, выполняют иные пограничные процедуры.

Но если за минувшие 30 лет это обстоятельство не вызывало никаких нареканий, то в последние полтора года оно стало предметом постоянных спекуляций. Так или иначе ввести такой контроль, чтобы обеспечить безопасность перевозок, придется, поскольку этого требуют международные обязательства Армении, вытекающие из 9-го пункта Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

Столь же несостоятелен и аргумент об угрозе для Еревана потерять контроль над железнодорожными коммуникациями в случае открытия коридора. Во-первых, полного контроля нет уже давно, так как оператором железнодорожной инфраструктуры Армении многие годы является Южно-Кавказская железная дорога — стопроцентная «дочка» РЖД. Во-вторых, в случае достижения соглашения по транзитному коридору основной объем средств на реконструкцию армянских ж/д путей и достройку недостающего участка, вероятнее всего, профинансирует все та же Россия, крайне заинтересованная в открытии сквозного сообщения с выходом на рынки Ближнего Востока.

Причем, как отметил достоверный источник, камнем преткновения переговорного процесса является то, что Армения не представила оптимальный маршрут автомобильной дороги. Оптимальным же может быть только самый короткий, не подверженный климатическому воздействию, внесезонный маршрут для коридора – 43-километровый отрезок через Мегри. Иные предложения неприемлемы в силу сложности горного рельефа, отсутствия инфраструктуры и неприспособленности таких дорог к бесперебойным перевозкам в течение всего года.

«Армения должна была предоставить коридор, обеспечивающий сообщение Нахчыванской АР с основной частью Азербайджана. До сегодняшнего дня не только не предоставлен коридор, но нам даже не объявлен маршрут коридора, никакая практическая работа не ведется. В Ереване вновь тянут время», — заявил в конце сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Пока Армения не определилась с маршрутом, Азербайджан предпринимает конкретные шаги по строительству автомобильной и железнодорожной инфраструктуры в Восточно-Зангезурском экономическом районе. Так, на сегодня строительство 124-километровой автомобильной дороги Горадиз – Агбенд — госграница с Арменией завершено на 59%, ее ввод в строй запланирован на конец 2023 года, а прокладка железной дороги Горадиз — Агбенд (110 км) — на 40%, и ориентировочно этот участок будет достроен в 2024 году.

По имеющейся информации, сторонами обсуждаются два правовых режима перехода границы. Так, непосредственно для связей с НАР будет применяться упрощенный его вариант – он должен быть безопасным для пассажиров и грузоперевозчиков, а пересечение границы реализовываться в бесконтактном режиме (все трансграничные процедуры планируется осуществлять виртуально, с использованием IT-технологий). В то же время для транзитных перевозок по коридору предусмотрен обычный правовой режим.

Несмотря на политические противоречия и периодически обостряющиеся пограничные конфликты, в целом в Армении хорошо понимают, что достигнуть в перспективе устойчивого экономического роста возможно лишь преодолев транспортную блокаду, и сделать это можно только нормализовав отношения с Азербайджаном, а в перспективе и с Турцией. Остается надеяться, что это понимание будет конвертировано в реальные действия армянского правительства и способствует скорейшему запуску Зангезурского коридора.

Хазар Ахундов