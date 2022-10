В селе Эдилли Ходжавендского района Азербайджана обнаружено еще одно массовое захоронение — останки 12 человек, идентифицированных как военнослужащие. К сведению тех, кто говорит о военных преступлениях: со времен Первой карабахской войны 4000 азербайджанцев пропали без вести, многие из них были подвергнуты пыткам, убиты и захоронены в массовых захоронениях.

Об этом в соцсети «Тваиттер» написала начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Another mass grave discovered in #Edilli village of #Khojavand🇦🇿; the remains of 12 people, identified as servicemen.

❗️To the attention of those who speak on war crimes: since 1st Karabakh war 4000 Azerbaijanis went missing, many of them tortured, killed & buried in mass graves. pic.twitter.com/tYDbJRUfeC

