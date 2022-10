НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.

Об этом в соцсети «Твиттер» написал заместитель помощника генсека НАТО по иностранным делам и политике безопасности, спецпредставитель по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина после переговоров в Брюсселе с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном, добавив, что на встрече обсуждались ситуация в регионе и ход переговоров после встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Женеве.

Good to meet in Brussels with @ArmenGrigoryanC, Secretary of the Security Council of #Armenia. We discussed the situation in the region & the status of talks between 🇦🇲&🇦🇿 after Sunday’s meeting of FM in Geneva. #NATO supports the normalisation of relations between 🇦🇲 and 🇦🇿 pic.twitter.com/qOwlbrE2ob

— Javier Colomina (@JavierColominaP) October 3, 2022