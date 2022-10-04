На мировой политической авансцене происходят действительно странные процессы. Имея в союзниках как минимум шесть сильных стран в рамках большой семерки, США в международном давлении на Россию почему-то объединяются с Албанией. Уже второй раз с начала войны России в Украине США выносят на рассмотрение Совета Безопасности антироссийскую резолюцию совместно с Албанией. Достаточно напомнить, например, что антииракскую резолюцию в 2003 году США представили в ООН совместно с Британией и Испанией. Сложно пока сказать, что стоит за этим выбором США, но для Албании — это удобная возможность показать соседям, и особенно Сербии, что она ходит в друзьях у США, и поэтому не пойдет ни на какие уступки в вопросе Косово.

Можно предположить, что выбор пал на Албанию, потому что Сербия стратегический и исторический партнер России, и такое партнерство вызывает сильное раздражение у США. Этим самым США еще и бросают открытый вызов России, дескать нам можно изменять территории государств (в данном случае Сербии), а России нельзя.

В-третьих, возможно, внутри коллективного Запада есть определенные несогласия с политикой Вашингтона, и другие страны отказываются подписываться под такого рода резолюциями. Но в партнёрстве США и Албании есть определенные моменты. И если внимательно изучить новейшую историю этой страны, то можно найти звенья разорванной цепи и заодно ответы на некоторые вопросы.

Отметим, что в 1922 году Соединенные Штаты установили дипломатические отношения с Албанией после того, как албанцы получили независимость от Османской империи в 1912 году. В 1939 году дипотношения между странами были разорваны в связи с оккупацией Албании Италией (1939-43), а затем оккупацией Германией (1943-44) во время Второй мировой войны. После войны Албанией в течение 40 лет управлял коммунистический лидер Энвер Ходжа, что было не в угоду США.

В 1991 году албанское правительство начало налаживать связи с Западом в целях улучшения экономических показателей и проводить основные демократические реформы, отказавшись от строительства коммунизма. После проведения демократических реформ, Албания стала дружественной страной для США, страны подписали и ратифицировали ряд двусторонних соглашений. В 1999 году Албания поддержала военную операцию НАТО в Югославии, а также политику США в части предоставления независимости Косово. 1 апреля 2009 года Албания вошла в НАТО в качестве страны-участника этого военного блока.

А «основные демократические реформы» в Албании, как вы, наверное, уже догадались, проводились не без помощи финансового мошенника, вдохновителя и спонсора цветных революций – Джорджа Сороса.

Начиная с 90-х, Запад в лице Сороса активно вмешивается в политические процессы в Европе. В 2008 году Сорос привел к власти команду своих протеже во главе с Обамой. И существующий миропорядок начал рушиться. Достаточно вспомнить возникновение Исламского Государства, Арабскую весну, события в Крыму, попытку вмешательства в выборы в Азербайджане.

Единственный период мировой стабильности кое-как был достигнут при Трампе, но в 2020 году путем манипуляций с электронным голосованием Соросу удалось отстранить Трампа, и вернуть к власти всю ту же команду, но в этот раз во главе с Байденом. И пошло-поехало: Афганистан, Казахстан, Пакистан (отстранение бывшего премьер-министра Имра́на Ахмад Хана Ниази), и наконец Украина.

Периодически у аналитиков возникает резонный вопрос: какова цель Сороса в создании мирового хаоса? Определенно, что он извлекает для себя пользу из беспорядков и неясной обстановки, то есть, ловит рыбу в мутной воде…

Дело в том, что махинации, которые он использовал в начале 90-х на мировых финансовых биржах, и на которых заработал свои миллиарды, он позже использовал в мировой политике. Если описать его деятельность более простым языком, то сначала в той стране, где он собирается установить подконтрольную власть, Сорос создаёт сеть финансируемых им НПО.

Для этого он использует две собственные организации: «Открытое общество» и «Институт Управления Восток- Запад». Сначала он «забрасывает» свои организации через поддержку подконтрольных ему «зонтичных организаций». Основной «зонтичной» организацией, контролируемой на данный момент Соросом, является USAID.

Итак, Сорос сначала через USAID выделяет средства для своих организаций. Затем эти организации размещаются на территории конкретной страны, и начинают изучать внутреннюю политическую ситуацию. Этот процесс ведется с помощью привлечения к «партнерству» местных НПО. В процессе «обработки» НПО команда Сороса выявляет наиболее подкупных и склонных к предательству национальных интересов людей. После вычисления таковых начинается индивидуальная «работа» с этими людьми…

Кстати, одной из основных побед Сороса было овладение таким источником огромных финансовых ресурсов как USAID. И после того, как это произошло, Сорос получил доступ буквально к неограниченному финансированию своей деятельности, причем за счет американских налогоплательщиков. Стоит отметить, что Сорос очень неплохо вознаграждает своих работников. Вот, например, имеющиеся в свободном доступе гонорары сотрудников Сороса в Азербайджане.

Например, годовая зарплата координатора проектов Сороса в Азербайджане через Институт-Управления Восток-Запад госпожи Делины Фико составляет 144 тысячи долларов.

А зарплата руководителя проекта в Азербайджане Марка Грабба составляет 222 тысячи долларов.

Принимая во внимание, что нынешний соросовский проект в Азербайджане, названный «Поддержка социальной активности» (SES) (само название — неприкрытый призыв к революции), рассчитан на 5 лет то, можно легко подсчитать, что «агенты» Сороса в Азербайджане заработают в общей сложности около 2 млн. долларов. Неплохое вознаграждение за деструктивные действия.

А теперь вернемся к сотрудничеству соросовской Америки и Албании. Весь секрет в том, что нынешнего главу Албании Еди Раму в 2013 году привел к власти именно Джордж Сорос через подконтрольную ему администрацию Обамы. Доказательство тому было в свое время распространено через WikiLeaks. Вот письмо, которое в 2011 году Сорос отправил тогдашнему госсекретарю Хилари Клинтон с необходимостью поддержать Еди Раму.

В этом письме есть еще два интересных момента. Во-первых, интересно то, через кого это послание отправлено.

Так вот посредником в переписке был не кто иной как нынешний советник белого дома по национальной безопасности Джек Салливан.

Второй интересный момент, это окончание послания. В нем Сорос заявляет, что его организация осуществляет мониторинг ситуации в Албании на тот момент. То есть, Сорос официально признает, что его организации в странах пребывания напрямую занимаются политической деятельностью. Данную функцию в Албании выполнял именно ныне активно работающий в Азербайджане «Институт Управления Восток- Запад», а руководила организацией все та же Делина Фико, которая состояла в тесной связи с Еди Рамом.

После всего вышенаписанного, напрашивается один вопрос: каким образом соросовские организации все еще продолжают спокойно работать в Азербайджане? Тем более, что президент Азербайджана Ильхам Алиев не раз заявлял о том, что приверженцы Сороса пытаются настроить молодежь против своего государства, своих предков и истории.

В феврале этого года, отвечая на вопросы на Молодежном форуме в Баку, Ильхам Алиев коснулся негативных последствий процесса глобализации и отметил, что основная цель этой тенденции – вмешательство во внутренние дела других стран, равенство, глобализм или объединение людей, в частности молодежи, вокруг общих «ценностей», воспитание космополитической молодежи, что позволит в дальнейшем управлять этими странами.

«Эти глобалисты, так я их условно называю, — соросовцы — нацелились именно на молодежь. Поэтому создаются фонды, по линии этих фондов делаются пожертвования, под видом программ с благовидными целями реализуются деструктивные миссии с тем, чтобы заставить молодежь выступить против своего государства, своих предков, истории, ценностей, а затем использовать их как зомби», — сказал Алиев.

Рамелла Ибрагимхалилова