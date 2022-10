Специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаар призвал провести расследование видео военных преступлений, совершенных против азербайджанцев.

«Сегодня мне прислали несколько видеороликов, по всей видимости, демонстрирующих военные преступления, совершенные против азербайджанцев. Также необходимо провести расследование и привлечь к ответственности подлинных преступников. Конфликт оставил глубокие раны с обеих сторон, и для их излечения необходима ответственность» — написал Тойво Клаар в Twitter.

Today I have been sent several videos apparently showing war crimes committed against Azerbaijanis. Also these need to be investigated and if authentic perpetrators need to be held responsible. The conflict has left deep wounds on both sides and to heal accountability is needed.

— Toivo Klaar (@ToivoKlaar) October 2, 2022