Специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаар призвал провести расследование видео военных преступлений, совершенных против азербайджанцев.

«Сегодня мне прислали несколько видеороликов, по всей видимости, демонстрирующих военные преступления, совершенные против азербайджанцев. Также необходимо провести расследование и привлечь к ответственности подлинных преступников. Конфликт оставил глубокие раны с обеих сторон, и для их излечения необходима ответственность» — написал Тойво Клаар в Twitter.