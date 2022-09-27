В Армении — бенефис экс-президентов. Сначала «бывшие», включая «экс-президентов Карабаха», встречаются с эчмиадзинским католикосом Гарегином II. Затем Левон Тер-Петросян даёт интервью Общественному ТВ, где советует отбросить внутриполитические распри и выбрать лучший вариант мирного договора. А теперь ТГ-каналы, близкие к Роберту Кочаряну, опубликовали, как они утверждают, «подробности переговоров вокруг вариантов мирного договора между Ереваном и Баку».

По утверждениям «источников», московский вариант, который еще именуют «планом Ховаева» (спецпредставитель МИД РФ по вопросам содействия нормализации армяно-азербайджанских отношений). Всего в этом плане 15 пунктов, но основные, по утверждениям сторонников Кочаряна, предусматривают «открытие транспортного коридора межу основной территорией Азербайджана и Нахчываном согласно пункту 9 трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года под контролем ФСБ России. Армянские пограничники туда доступа не имеют. Транзитные пошлины обсуждаются». Также упомянута «делимитация и демаркация границ между Ереваном и Баку, признание границ в соответствии, как выразились в Ереване, с «некими картами, находящимися в ГШ РФ». По сведениям армянской оппозиции, «вопрос «Арцаха» (здесь и далее кавычки наши— Minval) (Нагорного Карабаха) выделен в отдельный пункт. Предполагается отложить его на будущее, сохранив статус кво достигнутый на 10 ноября 2020 года и решать после установления «прочного» мира».

И, наконец, «открытие прочих коммуникаций между Арменией и Азербайджаном уже без присутствия третьих сторон на протяжении данных транспортных коммуникаций». Брюссельский же вариант, по сведениям армянской оппозиции, предусматривает «открытие всех коммуникаций между двумя республиками. Все открытые коммуникации контролируются исключительно силами республик, по территории которых они проходят. Т.е. нет присутствия 3-х стран. Просто коммуникации на общих условиях», «проведение делимитации и демаркации между Республиками (основа неизвестна)», «признание территориальной целостности друг друга и отсутствие территориальных претензий». И самое главное, «вопрос «Арцаха» (Нагорного Карабаха) в договоре не поднимается».

Брюссельский вариант даже в ереванском изложении ближе всего к сформулированным Азербайджаном пяти принципам будущего мирного договора между Азербайджаном и Арменией и содержит принципиальные для Азербайджана пункты: признание территориальной целостности, отсутствие территориальных притязаний, отсутствие «статуса Карабаха» и т.д. Более того, как сквозь зубы признают ереванские аналитики, принять его готовы многие важные фигуры в команде Пашиняна. Наконец, в поддержку брюссельского плана высказалась даже госпожа Пелоси, на которую возлагалось столько надежд. Наконец, этот план во многом «накладывается» и на основополагающие нормы международного права, и на итоговые заявления Шарля Мишеля после трехсторонних встреч в Брюсселе.

С российским планом все не так очевидно. Для начала, официально о существовании «плана Ховаева» никто не заикался — все существует на уровне «утечек» и предположений, после которых трудно удержаться от вопроса вполне в духе Штирлица: «А откуда об этом знаете вы?» Более того, российский план в ереванском изложении представляет собой скорее «дорожную карту», а не проект мирного договора. В нем, в отличие и от азербайджанских пяти принципов, и брюссельского варианта, отсутствуют основополагающие принципы будущих двусторонних отношений Азербайджана и Армении, но зато, хоть и в «законсервированном» виде, реанимируется тема «статуса Карабаха». Теоретически такой «финт ушами» должен бы позволить России законсервировать ситуацию и продлить пребывание своих миротворцев в Карабахе, пока будут идти переговоры о статусе. На практике в РФ не могут не сознавать, что таким образом стреляют себе в ногу уже на азербайджанском треке. В Баку неоднократно давали понять, что считают вопрос статуса Карабаха закрытым, и на попытки его реанимации реагируют весьма жестко.

Наконец, у Москвы уже есть своя «дорожная карта» — трехсторонние заявления от 10 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Зачем понадобилось еще одна, да еще в виде «плана Ховаева», неясно. Зато понятно, зачем понадобилось вешать перед носом у армянской аудитории «морковку» в виде реанимации статуса Карабаха пророссийским силам в самой Армении на фоне роста обид на Кремль и ОДКБ. Правда, «план Ховаева» армянских экспертов тоже не устраивает — он, дескать, содержит «коридорную логику».

Но вынесем за скобки гадание, идёт ли речь о действительно сенсационной утечке или «атаке компроматом» на Никола Пашиняна, приуроченной как раз ко второй годовщине начала проигранной им войны. Вспомним: по горячим следам разгрома и капитуляции Армении встречи, переговоры и делимитация границ шли при посредничестве России. Затем именно усилиями Армении, которую не устраивала делимитация на основе карт Генштаба СССР (приходилось возвращать Азербайджану незаконно «прихваченные» территории), этот процесс был, по сути, сорван. Именно по инициативе Еревана начались переговоры в Брюсселе, но Европа «многострадальную Армению» тоже разочаровала. Теперь в Ереване возлагают надежды на США, а ровно в годовщину начала 44-дневной войны отправился в Париж. Является ли это сигналом, что теперь Армении не нравится и посредничество Вашингтона, тема отдельного разговора (и пока что гадания). Но, во-первых, за попытками Армении регулярно втягивать в регион новых посредников (вернее, предоставлять им «спину для въезда») кроется нежелание выполнять обязательства, взятые на себя на уже состоявшихся переговорах. А во-вторых, и возможно, «в главных», Ереван слишком высоко поднимает планку собственных переговорных «хотелок». Эта переговорная тактика Еревана знакома нам слишком хорошо. При попустительстве амёбообразной Минской группы она позволяла Еревану торпедировать диалог, сохранять оккупацию и при этом не принимать на себя ответственность за срыв переговоров. И, возможно, рассчитывали на бессметное «вода камень точит», «рано или поздно в Баку будут вынуждены примириться с реалиями» и т.д. И для пущей убедительности время от времени Армения устраивала военные провокации на линии фронта. Пока однажды в Баку не лопнуло терпение, и на очередную широкомасштабную провокацию, слишком уж напоминавшую начало нового витка агрессии, Азербайджан не ответил подготовленным контрнаступлением.

Сегодня Армения вновь повторяет ту же тактику срыва переговоров и военных провокаций. Но до 44-дневной войны в Ереване еще могли верить в миф о своём военном превосходстве и в то, что Азербайджан «смирится с итогами голосования пулями». Но сейчас? После проигранной войны? После боев у озера Гарагель? После операции «Возмездие»? После «Решительного ответа» уже на кельбаджарской границе? В Ереване все еще не отдают себе отчета, что миф о военном превосходстве был единственным «козырем» Армении, но этот миф рухнул вместе с оборонительными рубежами в Карабахе и разнесся на мелкие кусочки усилиями 10 тысяч армянских дезертиров?

Так или иначе, в Ереване явно выбрали совсем не тот опыт, который стоило бы повторять.

Нурани, обозреватель