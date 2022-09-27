В Азербайджане — день памяти шехидов Отечественной войны. И вторая годовщина ее начала. «Сегодня утром вооруженные силы Армении, используя различные виды оружия, в том числе тяжелую артиллерию, с нескольких направлений подвергли обстрелу наши населенные пункты, а также военные позиции. В результате вражеского обстрела есть потери, раненые среди мирного населения и военнослужащих» — с этих слов президента Азербайджана Ильхама Алиева утром 27 сентября начался отсчёт истории войны, которую потом назовут и «второй карабахской», и «44-дневной». То первое своё «военное» обращение к народу президент Азербайджана закончил фразой: «Мы на справедливом пути. Наше дело правое. Мы победим! Карабах наш, Карабах – это Азербайджан!»

Потом это «Карабах наш, Карабах — это Азербайджан» глава государства повторит в своих обращениях к народу, сообщая об освобождении Гадрута и Физули, Джебраила и Зангелана, и, конечно же, «короны Карабаха» — города Шуша. Впереди были 44 дня, когда страна жила в ожидании президентских «твитов» об освобождении городов и сел Азербайджана, стратегические задумки и тактические «ходы», военные операции, которые сегодня изучаются в ведущих академиях мира. Уже потом эту войну назовут и «войной дронов», и «войной высокоточного оружия».

Но не в последнюю очередь это была война опрокинутых прогнозов. И рухнувших стереотипов.

Сегодня в этом уже очень мало сомнений: 27 сентября 2020 года Армения не просто устроила широкомасштабную вооружённую провокацию. Ереванские стратеги и их хозяева замыслили новый виток агрессии и новые территориальные захваты. Озвученное тогдашним министром обороны Армении обещание «новой войны за новые территории», стягивание в оккупированный Карабах астрономического количества именно наступательного оружия, того самого, которое доставляли накануне 44-дневной войны российские самолёты, летевшие в Армению кружным путём, многочисленные эпизоды «бряцания языком», наконец, «Карабах — это Армения, и точка!» — судя по всему, настоящие авторы той провокации замышляли оккупацию Тертера, Барды и Гянджи, многократно обещанный в Ереване разрыв трубопроводов и железных дорог, идущих в обход России, блокировку «Гянджинского воздушного коридора», чрезвычайно важного для НАТО…И, конечно же, планировали лишить Азербайджан реальной независимости, вернуть страну в состояние ранних девяностых— с политической нестабильностью, новыми сотнями тысяч беженцев, с паникой и отчаянием. 27 сентября планировались не просто новые территориальные захваты — устроители новой войны рассчитывали «сломать» Азербайджан как государство. В успехе не сомневались: военная помощь Москвы по-прежнему воспринималась как решающий фактор. Да еще к тому же Карабах, природная горная крепость, окружённая оккупированными и простреливаемыми равнинами, представлялся этакой неприступной цитаделью, где сравнительно легко обороняться и откуда легко наступать на равнинные города.

И даже в страшном сне не могли себе представить, что уже в первые часы войны Азербайджан перейдёт в контрнаступление. Что уже к вечеру 27 сентября будет объявлено о первых освобождённых азербайджанских сёлах. Освобождение Карабаха, когда атаковать придётся «снизу вверх», проламывая оборонительные рубежи, над которыми Армения трудилась не один десяток лет — такого от нашей страны просто не ждали. И тем более невероятным казалось, что через 200 лет Азербайджан будет уже не терять, а возвращать свои земли.

И самое главное, авторы планов нового витка агрессии против нашей страны не учли, что по другую сторону линии фронта — уже другой Азербайджан. Страна, которая 30 лет жила, стиснув зубы, не смирившись с оккупацией своей земли и веря, что оккупация эта — не навсегда. Где каждый на своём уровне и на своём посту работал на будущую победу. Азербайджан под руководством своего президента Ильхама Алиева, которому еще предстояло стать победоносным верховным главнокомандующим, осуществила свою нефтяную стратегию, что позволило нарастить военный бюджет и создать действительно мощную и современную армию, вооруженную эффективным и высокоточным оружием. Отработать на учениях планы и тактические ходы. Провести титаническую работу в дипломатии, не взяв на себя обязательств решать конфликт исключительно мирным путём., что пытались нам навязать очень многие внешние игроки и подготовив почву для военного решения. Заручиться союзниками и нейтрализовать потенциальных противников. Сломать стереотипы информационной войны. Нефтедоллары, которым предписывалось осесть на офшорных счетах, вкладывались в армию и военно-промышленный комплекс. Военный бюджет вместо генеральских дач шёл на современное оружие, на учения, на обустройство военного быта. За Азербайджаном просто не предусматривалось права на такую государственную стратегию — а мы ее реализовали шаг за шагом. Опрокинув прогнозы, сломав стереотипы и сделав возможной свою победу, права на которую за нами просто не признавали. Да, нас недооценивали, но как оказалось, это была не совсем наша проблема.

И самое главное, авторы тех агрессивных планов фатальным для себя образом недооценили тех, кто стоял в ту ночь на переднем крае, кого поднимали по тревоге в первые часы войны и кто в первые ее дни штурмовал военкоматы. Те, благодаря чьему мужеству, героизму, военному профессионализму стала возможной наша блестящая победа. За все 44 дня — ни одного факта дезертирства, ни тени паники и растерянности. И 2908 имён наших шехидов, навсегда вписанных в историю Азербайджана.

В то воскресное утро 27 сентября они уходили на войну как в вечность. Лучше других понимая и степень риска, и сложность боевой задачи, которую предстоит решать. Это благодаря им, нашим солдатам, мы сегодня — страна-победитель.

Шехиды не умирают. Родина неделима.

Minval.az