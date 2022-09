Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев обсудил с помощником госсекретаря США Энтони Блинкена Карен Донфрид вопросы нормализации отношений с Арменией, мирный договор, делимитацию границы и вопросы транспорта и коммуникаций в регионе. Об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в США.

В ходе беседы также были обсуждены перспективы развития двусторонних стратегических отношений.

During the meeting between H.Hajiyev and K.Donfried, the current state on normalization process of 🇦🇿-🇦🇲 relations, the peace agreement, border delimitation and transport issues, as well as the prospects for the development of 🇦🇿-🇺🇸 bilateral strategic relations were discussed. pic.twitter.com/Ho8H0q0uHY

