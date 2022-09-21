21 сентября в рамках недели высокого уровня 77-й сессии ГенАссамблеи ООН в Нью-Йорке прошла министерская встреча Движения неприсоединения.

Согласно информации пресс-службы МИД, во встрече под председательством главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова приняли участие около 50 министров иностранных дел государств-членов Движения неприсоединения, а также заместители министров и постоянные представители при ООН.

Байрамов, выступивший с заявлением на заседании, посвященном глобальной ситуации в постпандемический период и задачам Движения неприсоединения, рассказал о проделанной работе, инициативах и планах на будущее в рамках председательства Азербайджана.

Он отметил, что мир переживает период больших трансформаций, и в условиях пандемии, вооруженных конфликтов, изменения климата и многих других вызовов глобальная архитектура безопасности и развития испытывает беспрецедентные трудности. Шушинским аккордом были утверждены логотип и флаг Молодежной организации Движения.

Байрамов поведал о работах по восстановлению и миротворческих инициативах, проводимых на наших территориях, освобожденных от оккупации после 44-дневной Отечественной войны. Он сказал, что Азербайджан предложил Армении подписать мирное соглашение на основе норм и принципов международного права. Несмотря на все это очередные провокации, совершенные против Азербайджана вооруженными силами Армении 12 сентября, помешали усилиям по установлению мира в регионе. Кроме этого было отмечено, что минная угроза создает серьезные трудности, а также были приведены факты продолжающейся установки Арменией мин на территориях. Министр добавил, что Азербайджан не заинтересован в дестабилизации и продолжит усилия по обеспечению мира.

В ходе встречи обсуждались эффективные и совместные ответы на текущие вызовы, министры выступили с речью и обозначили позиции стран, и была принята Политическая декларация встречи.