Пожалуй, наиболее знаменательным региональным событием геополитического характера минувшей недели стал визит в Армению спикера Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси. Данный визит, а также сопряженные с ним процессы: армянский крен в сторону Запада, митинг в Ереване с требованием выхода из ОДКБ, всплывшие на поверхность антироссийские настроения в стране широко комментировались экспертным сообществом различных стран.

Большинство комментариев азербайджанских, российских и даже армянских экспертов стали для армянского народа большим разочарованием. В то время, как простой армянский обыватель видел в дышащей на ладан «бабушке легкого поведения» спасительницу, реальность оказалась жестокой. Мнения политиков, политологов, общественных деятелей сводились к двум тезисам: Пелоси зарабатывает очки в преддверии выборов в Конгресс;

США готовят для себя новую антироссийскую и антииранскую площадку в регионе.

А сам армянский фактор не играет даже второстепенную роль. Он вообще не играет никакой роли. Вышеназванная динамика наглядно свидетельствует о том, что, если до визита американки Армения, как она сама считает, находилась в окружении двух врагов – Турции и Азербайджана, и не совсем друга – Грузии, то сегодня ситуация резко изменилась не в лучшую для «многострадальцев» сторону. В течение короткого времени Ереван умудрился отдалить от себя не только Москву, но и вынудил Тегеран всерьез призадуматься.

К визиту американской конгрессвумен мы возвращаться не будем, так как об этом сказано и написано более, чем достаточно, но затронем тему армянских сепаратистов, пока еще окопавшихся в Карабахском регионе.

Несмотря на каскад событий, произошедших в Армении, судя по всему, сепаратистский огрызок пребывает в глубоком летаргическом сне. Во всяком случае, полная пафоса речь главаря сепаратистов Араика Арутюняна говорит о том, что он живет в некоем параллельном мире.

«Для нас неприемлем любой документ, который может рассматривать «арцах» (здесь и далее кавычки Minval) как часть Азербайджана», — талдычит старую песню о не главном «вождь арцахских команчей» Араик Арутюнян.

По его словам, с властями Армении проводятся регулярные политические консультации, в ходе которых «власти арцаха» представляют свои позиции относительно будущего «арцаха», особенно в связи с его безопасностью и статусом.

«Власти Армении неоднократно заверяли, что без обсуждения с нами и без учета мнения «народа арцаха» ни один документ, связанный с «арцахом», подписан не будет. Еще раз заверяю, что мы не примем ни один документ, противоречащий интересам «народа арцаха», и сейчас также заявляю об этом всему миру», — заявил Араик Арутюнян.

Как говорят армяне, инч асым, ара («что он говорит?»). Какая Армения, какой «арцах», какие политические консультации?

Чувствуя близкий конец сепаратистского огрызка, несчастный Араик совсем голову потерял. Причем, настолько, что ему начисто отшибло память. Тогда придется напомнить.

10 ноября 2020 года было подписано трехстороннее заявление между Азербайджаном, Россией и Арменией, положившее конец 44-дневной войне, в которой Азербайджан одержал блестящую победу. Подписанный договор со стороны Армении означал фактическую капитуляцию. И согласно одному из этих пунктов, «в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута».

В результате, 26 августа сего года, несмотря на вопли незаконно поселившихся армян, они, несолоно хлебавши, покинули села Забух, Сус и город Лачин. А теперь вопрос Араику: разве кто-то спрашивал мнение «арцахцев» при принятии этого решения? Или может, Азербайджан спрашивал мнения армянских властей по этому поводу? Конечно же, нет.

Неужели этот документ был приемлем для «арцаха»? Вопрос повис в воздухе. А то, что власти Армении что-то заверяли, то Арутюняну ли не знать, что армянину верить нельзя. Ни в коем случае. Возьмите хотя бы пример с Москвы, которую Ереван тоже в чем-то заверял.

«Мы надеемся, что удастся повысить эффективность российской миротворческой миссии и обеспечить ее бессрочное присутствие в «арцахе» как важнейшей гарантии безопасности народа, несмотря на ее неполноценный характер», — продолжает нести ахинею Арутюнян.

Откровенно говоря, этому бреду вряд ли поверит даже самый неисправимый оптимист из армянского племени. Если он в здравом рассудке, конечно. Каким образом «арцахцы» могут обеспечить или не обеспечить присутствие РМК в Карабахском регионе? Тем более, бессрочное. Разве Арутюнян подписывал какой-либо документ по этому поводу? Максимум, что может подписать Араик – прошение о снисхождении при вынесении ему приговора.

А вот еще один перл в исполнении главаря сепаратистов. Он подчеркнул, что его семья всегда жила и будет жить в «арцахе». «Я могу гарантировать безопасность каждой семьи, проживающей в «арцахе», настолько, насколько гарантирую безопасность своей семьи»,- заявил он.

И снова Арутюнян солгал. Он будто бы издевается над своими соплеменниками, давая им пустые и невыполнимые обещания. Несомненно, своей семье он гарантировать безопасность может. Если повезет вовремя «сделать ноги» из Карабахского региона. Мало того, Араик может обеспечить своей семье безбедную и комфортную жизнь. Ведь для этого есть все условия.

Совсем недавно армянские СМИ писали о том, что на берегу озера Севан строится роскошный особняк «президента арцаха» Араика Арутюняна. Стоит ли говорить о том, что «скромный домишко» Араик строит за счет финансовых поступлений армянской диаспоры, которые до конечного адресата (простых карабахских армян) не доходят, застревая в карманах «свободолюбивого главного арцахца». И пока армяне Карабаха мечтают о независимости, Арутюнян реализует мечту о безбедной жизни в Армении.

Потому, армяне должны понять одно: карабахский нарратив в исполнении хаев давно почил в бозе. И чем скорее они это поймут (некоторые прозревают), тем лучше будет для них самих.

Напоследок, хотелось бы дать совет «многострадальцам», воспользовавшись словами профессора Преображенского из произведения Булгакова «Собачье сердце». Естественно, в перефразированном виде: «Если вы заботитесь о своём пищеварении — мой добрый совет: не говорите за обедом об «арцахе» и «великой Армении»…

Фарид Теймурханлы