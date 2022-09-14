На государственной границе Азербайджана и Армении вновь неспокойно. Армения утром 14 сентября из минометов и артиллерийских установок различного калибра обстреляла позиции ВС Азербайджана в направлении Кяльбаджарского и Лачинского районов. Азербайджанские подразделения принимают адекватные меры реагирования.

Теоретически можно придумать объяснения и, к примеру, предположить, что Армения пытается вернуть позиции и стратегические высоты, утерянные в ходе вчерашних боев. Но это теория. На практике рассчитывать на такое при разнесенной в щепки инфраструктуре, уничтоженных базах, складах и технике мало-мальски подготовленный офицер просто не станет. Так что Армения, по всей видимости, просто огрызается и стремится нанести Азербайджану как можно больший ущерб. А заодно, если получится, то еще и втянуть в конфликт «третьи страны», прежде всего союзников по ОДКБ. При этом жертвы среди своих солдат Ереван, похоже, не особо волнуют. Иначе там не пытались бы проверять реакцию Азербайджана на обстрелы как раз в те дни, когда в Баку прощаются с шехидами.

Но в любом случае в «сухом остатке» — вопиющее нарушение Арменией режима прекращения огня, с трудом достигнутого накануне после армянской же провокации в ночь с 12 на 13 сентября.

А тогда уже не получится не озвучить неприятный вопрос: что дальше?

Нынешние бои на границе выявили слишком много опасных для всего региона реалий. Для начала, Армения вместо планомерной работы по делимитации и демаркации границ по-прежнему предпочитает их силовую перекройку. Так было в июле 2020 года в Товузе, где, как признавал глава МИД России, Армения пыталась «подвинуть» границу — и, добавим от себя, затеяла игру с огнем вблизи трубопроводов и железных дорог. Так было прошлой весной на озере Гарагель, затем — в окрестностях вулкана Беюк Ишыглы. Теперь же повторилось в куда больших и опасных масштабах. И то, что в результате вчерашних боев, по данным из армянских пабликов, Ереван потерял около 400 своих «зинворов», высоты, коммуникации и территории — это, простите за цинизм, не доказательство, что происшедшее изначально не было армянской провокацией. Надежды, что в Армении сделали выводы из 44-дневной войны, к сожалению, не оправдались. Свой экзамен на вменяемость Пашинян и его команда проваливают раз за разом.

Далее, армянские стратеги продолжают использовать свои игры с огнём на границе для вовлечения в конфликт «третьих стран», прежде всего своих союзников по ОДКБ. А это уже риск интернационализации конфликта.

И самое главное, Армения — и это теперь уже непреложный факт— не уважает собственную подпись под договорами и соглашениями и не выполняет взятых на себя обязательств. В том числе и прекращение огня. Так что провален и экзамен на договороспособность.

И еще одно обстоятельство. Азербайджан в течение почти что двух лет после своей Отечественной войны выступал с мирными и гуманитарными инициативами. Подгорячить следам по просьбе Армении были сдвинуты сроки вывода армянских войск из Агдама, Лачина и Кельбаджар — в ответ мы получили минный террор и тактику «выжженной земли». Азербайджан выстроил за свой счёт дорогу для Армении в обход Лачина — ответом снова стал «минный террор». Предлагали работу над открытием коммуникаций— в Ереване закатили истерику, наотрез отказались открывать закреплённый в Трехстороннем заявлении Зангезурский коридор, но пытаются пробиться в Иран по территории Нахчывана. Наконец, Азербайджан предлагал Армении работать над мирным договором. А в ответ мы получили новые провокации уже на границе, гибель 50 наших шехидов, попытки новых территориальных захватов.

И вот на это нужен не только военный, но и политический ответ. Первоочередной задачей становится сегодня масштабная и надежная демилитаризация Армении. Без чего в регионе не приходится рассчитывать ни на долгосрочный мир, ни на стабильность. Это долгий и многокомпонентный процесс, но без него уже не обойтись.

Просто потому, что другого языка в Ереване, к сожалению, не понимают.

Нурани, обозреватель