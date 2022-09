Глава МИД Щвеции Анн Линде выразила обеспокоенность эскалацией ситуации на границе между Азербайджаном и Арменией.

Об этом она написала в Twitter.

«Все боевые действия должны быть немедленно прекращены. Диалог – единственный путь к устойчивому миру»,- написала она.

Worrying reports about escalation along the border between 🇦🇿 Azerbaijan and 🇦🇲 Armenia. All military activities must stop immediately and civilians must be protected. Dialogue is the only way to sustainable peace. https://t.co/V70WrTw6ph

— Ann Linde (@AnnLinde) September 13, 2022