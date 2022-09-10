Ереван посетил старший советник Госдепа США по переговорам по Кавказу Филип Рикер. Это произошло почти сразу после встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Владивостоке на полях VII Восточного Экономического форума, визита главы оборонного ведомства Армении Сурена Папикяна в США и, самое главное, резкого обострения ситуации на условной армяно-азербайджанской государственной границе. А накануне официальный Баку, проявив гуманность, смягчил наказание еще одной группе осужденных армянских диверсантов и передал их Армении, что, впрочем, в Ереване не оценили, а восприняли это как «должное».

Вся эта серия переговоров и событий происходит в первые десять дней после последней трехсторонней встречи лидеров Азербайджана, Армении и Европейского Совета в Брюсселе, на которой, как известно, обсуждались параметры и сроки заключения мирного соглашения и были установлены некоторые дедлайны. Так, к концу месяца должны провести встречу представители МИД двух стран, на которой впервые будет обсуждаться, если даже не сам текст соглашения, то, по крайней мере, его рамки и, не исключено, даже его черновой вариант. Также в Брюсселе пройдет очередная встреча комиссии по делимитации границы. Напомним, первые две встречи комиссии по делимитации прошли на самой границе и затем в Москве.

Последний раунд брюссельских переговоров Никол Пашинян назвал «тяжелыми». Это было заметно по его кислому выражению лица в момент, когда он проходил мимо журналистов, направляясь к кортежу. На его фоне уверенными казались последовавшие вслед за армянскими коллегами члены азербайджанской делегации. Уже через минуту телеграм-каналы наперебой вещали о вероятном провале ожиданий от встречи армянского премьера и, напротив, достижении Алиевым поставленных целей. Об этом чуть позже свидетельствовали, во-первых, признание самого Пашиняна о том, что разговор оказался нелегким, а во-вторых, его же заявление о том, что мирной повестки альтернативы нет и соглашение можно подписать уже в этом году. А значит, аргументы Алиева подействовали на Пашиняна, и теперь уже можно говорить о выходе двух стран к финишной прямой. Учитывая, как быстро летит время, до новогоднего застолья осталось не так-то много. Наполнят ли с пробитием часов полуночи бокалы шампанским в двух наших странах (и не только) и поднимут ли тост, которого ждали почти 30 лет, остается лишь загадывать. Но уже сегодня есть все надежды, что это произойдет.

Воцарится ли в регионе сразу после этого мир? Думаем, нет. Церемония подписания мирного соглашения — это начало пути. С его подписанием многолетние раны вмиг не залечиваются, минные поля не становятся безопасными для прогулок, души пропавших без вести еще в первой карабахской войне граждан не обретают покой, и наутро после подписания соглашения разрушенные города и сёла не вырастают как по мановению волшебной палочки вновь из земли, раскрывая свой двери прежним жителям. В тот момент открывается другая дверь: мирное соглашение с момента его подписания открывает долгий путь, который две страны должны еще вместе пройти. Это и Зангезурский коридор, и делимитация и, самое главное, постделимитационная демаркация границы, включая решение вопроса анклавов, и налаживание сотрудничества, и искоренение вражды между двумя ближайшими соседями, и многое другое. Это очень долгий путь. Азербайджан давно к этому готов и даже не устает убеждать Армению последовать его примеру. Как скоро после заключения мирного соглашения два наших народа закроют эпоху конфронтации, зависит уже не от Азербайджана. Ход за Арменией.

А пока в регионе находится лицо, одной из должностей которого является «сопредседатель Минской группы ОБСЕ». Не можем сказать точно, с чем он приехал, но можем лишь предполагать, что человека с таким статусом, как и его предшественников после 44-дневной войны, в Баку никто не приглашал. Приехал ли он способствовать достижению вышеизложенной повестки или с чем-то еще, будет вскоре ясно.

Но раз уж сам Пашинян говорит (искренне или лукаво — не знаем), что мирному соглашению альтернативы нет, то, надеемся, и в трех столицах тоже заметят необратимость процесса.

Способствовать не просим, но и палки вставлять не позволим.

Зуграб Дадашов