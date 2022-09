НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, что является ключом к стабильности и процветанию Южного Кавказа.

Это хорошие новости, и важно, что это был результат двусторонних усилий без посредников.

Об этом в соцсети «Твиттер» написал спецпредставитель НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.

Good news indeed, and it’s significant that it was the result of a bilateral effort with no intermediaries. #NATO supports the normalisation of relations between 🇦🇲 and 🇦🇿, key for the stability and prosperity of the South Caucasus https://t.co/5VS4d0tw6E

— Javier Colomina (@JavierColominaP) September 10, 2022