Бюсты «великих армян», установленные в центральном парке города Джермук, подвергаются вандализму. Об этом написал на своей странице в Facebook доктор биологических наук, профессор Самвел Пипоян. Как сетует профессор, в парке размещены бюсты Комитаса, Севака, Туманяна, Арама Хачатуряна, Мартироса Сарьяна и других, и все они «практически поломаны». Пипоян продолжает: «Больно видеть, насколько развился в нас вандализм, пренебрежение к искусству и науке, что такие великолепные работы попираются не только простыми гражданами, но и пренебрегаются государственными и общественными службами».

Ну конечно, в Армении были уверены, что разломать бюст Бюль-Бюля и разграбить его дом-музей в Шуше — это «великая культура» и вообще «самоопределение наций». И совершенно не ждали, что опыт вандализма и мародерства будет распространён и на саму Армению.

***

Никаких предпосылок для создания военного альянса Москвы и Пекина нет. Так возможность создания блока оценил посол России в КНР Андрей Денисов. «Наши руководители не раз подчеркивали, что к какому-то военному союзу мы не стремимся, союзнические отношения налагают определенные обязательства, мы и наши китайские партнеры эти обязательства не хотели бы на себя брать, потому что наше взаимопонимание — это именно взаимопонимание», — отметил представитель российского МИД. А затем дипломат заявил, что, оказывается, это западные «партнеры» прилагают большие усилия «для того, чтобы затолкнуть Россию и Китай в объятия друг друга». Он обратил внимание, что европейские наблюдатели выражают разного рода опасения, связанные с формированием военного союза. «Читаешь такое и приходишь в недоумение, не вы ли, любезные, своими ухищрениями просто толкаете в спину и Китай, и Россию», — указал Денисов.

В общем, альянса не будет. А может, будет. Но если будет, то это не успех российской дипломатии, а козни Запада. И это все уместил в один спич посол России в Китае. Который, наверное, честно старался «трижды подумать, прежде чем ничего не сказать».

***

На турецком побережье — «бархатный сезон» в туристическом прочтении. Два круизных лайнера доставили в Бодрум 5 316 туристов. 347-метровая «Odyssey of the Seas» под багамским флагом прибыл в Бодрум из порта Лимассола. На борту лайнера — 3620 пассажиров, в основном из США и 1651 членов команды. 262-метровое судно «Mein Schiff Herz» под мальтийским флагом, следующее из Стамбула, доставило 1696 туристов из Германии и 720 членов экипажа. Пассажиры погуляли по городу, совершили покупки в местных магазинах и сувенирных лавках, затем круизный лайнер «Odyssey of the Seas» отправится в Кушадасы, а «Mein Schiff Herz» — на Родос.

Ну а так можно, конечно, убеждать себя, что основа турецкой экономики — это «руссо туристо». Которым сегодня вообще непросто выезжать из страны.

***

Агенты ФБР, которые проводили обыск в резиденции и частном клубе бывшего президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго в августе, обнаружили документ, описывающий военную оборону иностранного правительства, в том числе и его ядерный потенциал. Об этом говорится в материале The Washington Рost. По словам анонимных источников издания, в некоторых из изъятых документах детально описываются сверхсекретные операции Соединенных штатов, а которых не знают даже многие высокопоставленные чиновники национальной безопасности страны. Только президент, некоторые члены его Кабинета министров или близкие к ним должностные лица имели могли получить доступ к деталям этих специальных программ.

Сторонники Трампа продолжают говорить о его «хороших шансах» на переизбрание, только на фоне «документгейта» в это верится не очень.

***

В результате ракетного удара Израиля по международному аэропорту Алеппо была повреждена взлетно-посадочная полоса. Как сообщает Министерство обороны Сирии, «израильский противник совершил с помощью нескольких ракет воздушную агрессию со стороны Средиземного моря к западу от Латакии, атаковав международный аэропорт Алеппо», — говорится в заявлении пресс-службы сирийского военного ведомства. Отмечается, что ущерб от израильского ракетного удара привел к выходу взлетно-посадочной полосы аэропорту из строя».

Пригласив в страну силовые структуры Ирана для «помощи» в гражданской войне, Башар Асад на такие повороты явно не рассчитывал. И уж точно не ждал, что на территории Сирии будут активно «выяснять отношения» несколько государств, а мнение самого Асада их будет интересовать далеко не в первую очередь.

***

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и «Аэрофлот» подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о намерениях приобрести 339 самолетов российского производства. «Соглашение предусматривают передачу группе «Аэрофлот» на условиях аренды 210 самолетов МС-21, 89 самолетов Superjet-New и 40 Ту-214 в период с 2023 по 2030 год», — говорится в совместном заявлении компаний. Первые самолеты «Аэрофлот», согласно договоренностям, получит уже в следующем году. По словам главы Минпромторга России Дениса Мантурова, сумма соглашения рекордная — она превысила 1 трлн рублей.

Звучит, конечно, внушительно. Особенно если не задумываться, что в результате санкций практически весь авиапарк России, состоявший не из «родных» Ту, Ил и «суперджетов», а «Боингов» и «Эйрбасов», оказался «на земле». Но справится ли уже российский авиапром с этой задачей без иностранных комплектующих? И без двигателей украинского «Мотор-Сич»?

***

«Миграционное сальдо» в России опрокидывается. Росстат раскрыл данные по миграции. Согласно им, из России с начала года выехали 419 тыс. человек — по сравнению с 202 тыс. за аналогичный период прошлого года. Миграционный отток составил 96 тыс. против прироста на 114 тыс. в 2021-м. В страны СНГ из России выезжали 368 тыс. человек, а вернулись 294 тыс. (миграционный отток составил 73 тыс. против прироста на 111 тыс. в 2021 году). В страны дальнего зарубежья выехали чуть более 50 тыс. человек, а вернулись 27 тыс. (минус 23 тыс. против прироста на 2,5 тыс. в 2021-м). Больше всего людей из России выехали в Украину (79,6 тыс.), в Таджикистан (58,4 тыс.), Армению (49 тыс.), Киргизию (43,6 тыс.), Казахстан (40,7 тыс.) и Узбекистан (38,6 тыс.). Из стран дальнего зарубежья лидерами стали Китай (6,6 тыс.), Вьетнам (5,4 тыс.) и Индия (4,1 тыс.).

Да уж, к появлению российских «гастарбайтеров» в Узбекистане и Таджикистана кого-то жизнь явно не готовила. «Чемоданный референдум» по вопросу о действенности санкций, похоже, начался.

Minval.az