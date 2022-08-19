18 августа В Исмайыллинском районе от сердечного приступа скончался полковник-лейтенант Сеймур Зульфугаров (1983 г.р.), сообщает Unikal.

С.Зульфугаров служил в Лачынском районе. Несколько дней назад он вышел в отпуск.