Вот уже которое время граждане Азербайджана ежедневно ищут новости касательно провокационных действий, неприятных шагов и дурных заявлений, исходящих от Ирана, и… всегда находят. В этом плане общественно-политические и клерикальные круги Ирана нас никогда “не подводят”. Об этом пишет газета «Ени Мусават».

Вот, пожалуйста, государственный телеканал Ирана сделал очередной провокационный шаг в отношении Азербайджана. Так, сайт Государственной телерадиокомпании İRİB News назвал Азербайджан “марионеткой сионистов”.

Кипящий “казан провокаций”

Сайт пишет, что население поселка Галандарабад города Фериман организовало акцию поддержки “угнетенных” шиитов Азербайджана, участники акции выразили поддержку азербайджанке-шиитке Шахле Фараджевой, и заявили, что испытывают отвращение к “сионитским шагам марионеточного государства”.

Это уже не пятничная проповедь ахунда какой-нибудь провинции и не выступление депутата перед избирателями, это новость медиа структуры, которая проводит информационную политику государства и выражает позицию государства. Такие материалы не могут распространяться без санкций в стране, которая применяет тотальную цензуру к политическим новостям — в Иране. Соответствующее указание дано сверху.

Это очередной всплеск кипящего “казана провокаций” нашего южного соседа. Ранее некоторые иранские депутаты уже провокационно заявляли о том, что на “той стороне Араза” поднимут флаги Хусейна.

Когда истребляли и выгоняли шиитов, “красной черты” не было, а теперь вдруг, по возвращению появилась?

Последние 30 лет, с момента обретения независимости нашей страной, в казане тегеранского режима, иногда кипящем открыто, а иногда — закрыто, было “приготовлено” много провокаций и наущений против Азербайджана.

Мы не забыли, как Армения последовательно оккупировала азербайджанские земли, к тому же граничащие с Ираном — села Зангилана, Джебраила и Физули, и как это государство осталось безразличным к изменению 120-километрового участка границы, а вытеснение шиитского населения из родных мест не объявило своей «красной чертой».

Вместо этого, Иран присоединился к Армении и разрушил инфраструктуру оккупированных территорий, создал искаженные представления об этих территориях, воспользовался ими для передвижения. А во время войны и после нее всячески помогал усилению Армении. Иран открыто желал того, чтобы Азербайджан был слабым, а Армения — сильным государством.

Здесь некоторые могут возразить, напомнив, что в 1993-1994 годах Иран оказывал помощь вынужденным переселенцам, поселившимся в лагерях Имишлинского и Билясуварского районов. Да, есть такое дело. Но эта помощь оказывалась по линии организации “Красный полумесяц”, а Иран под этим предлогом вел свою пропаганду среди людей, оказавшихся в тяжелой ситуации, и преследовал цель — сформировать из них секту последователей иранского шиизма. Но спустя определенное время люди поняли суть пропаганды и выразили свой протест, чем провалили политику Ирана.

Совпадение мнений США и Ирана после 1979 года

С 1994 года до сентября 2000-го среди стран Европы, считающих, что урегулировать карабахский конфликт военным путем нельзя, был и Иран. Официальные лица этой страны всякий раз заявляли о мирном урегулировании конфликта и важности взаимных уступок. И это был единственный пример, в котором начиная с 1979 года не пересекались, а совпадали мнения политиков Ирана и США. Очевидно, эта политическая линия была в пользу Армении.

Именно поэтому в сентябре 2020 года, когда в Карабахе начались военные операции, тегеранский режим был среди тех, которые “набрали в рот воды” и не поддержали Азербайджан. В этом эпизоде нашла место попытка иранских военных помешать продвижению азербайджанской армии. А когда уже победа нашей армии была очевидна, Иран выбрал линию непримерения с восстановленным статусом в регионе. Эта страна примостилась к предвзятым кругам, которые ведут информационную войну с Азербайджаном, распространяя в своих СМИ фейковые новости (якобы о том, что при помощи Турции в Карабах были переброшены террористические группы, что Израиль создал в регионе “секретные базы” и другое), а иранские политические и религиозные деятели вдруг заговорили о “красной черте”. Сюда можно добавить и факт проведения учений иранскими военными на границе с Зангиланом, что произошло впервые в истории, будто в таком огромном Иране больше не нашлось полигона для проведения боевых учений. Конечно же, это было сделано с целью надавить на Азербайджан. Возможно, если бы не принципиальная полиция руководств Азербайджана, Турции и России, то власти Ирана продолжили бы свои провокационные действия вокруг Зангилана.

Служба стране Паскевича, оккупировавшего Тебриз

Странная линия проглядывается в пророссийской политике Ирана. В свое время армия царской России под предводительством генерала Паскевича оккупировала город Тебриз, поставила тяжелые условия перед Ираном, взимала с них дань (иранские историки и политические деятели упоминают об этом при каждой возможности), но в настоящее время Иран выступает подельником этой страны, и всячески поддерживает оккупацию ею Украины. А где же память и историческая справедливость?

Попытка помешать тренду “Туран”

Очень много вопросов относительно кавказской политики тегеранского режима остались без ответов. Один из них: почему при отсутствии какой-либо угрозы на территории Армении Иран так крепко вцепился в вопрос границы и проявляет такое рвение? Азербайджан не претендует на Зангезур, а просит только коридор оттуда, что соответствует международным законам и пунктам трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Есть предположения, что данными действиями Иран больше преследует свои интересы, нежели печется об Армении. Иран всячески противится коммуникационным линиям через Зангезур и Нахчыван в Турцию. Если образно мы назовем этот коридор дорогой «Туран», то цель Ирана — помешать этому поезду.

Как видно, Иран намерен управлять ситуацией и держать руку на пульсе тем, что открыл консульство в высокогорной провинции Армении — Кафане. До сих пор не было нужды в этом консульстве, а теперь есть, потому что Зангезур оказался в центре внимания.

Стук длинных пальцев в лондонскую дверь

Сразу после нападения на наше посольство в Лондоне иранские пропагандисты попытались доказать, что к этой акции Тегеран не причастен. Говорилось о том, что организаторы нападения находятся в оппозиции к руководству Ирана. Но ведь нападавшие говорили на языке Ирана: их риторика, требования сильно совпадали с заявлениями, исходящими от Тегерана. Снова та же «религиозная карта», те же лозунги, обвинения в связях с сионистским режимом, притеснении шиитов.

Иран создает новую религию, течение “Али-Алла” возрождается

Иранское государство, дополняя шиитское течение, держит курс на отсоединение от Ислама. Это религия, в корне идеологии которой стоит персидский шовинизм, и означает она возрождение течения “Али-Алла” (алавиты). На этот раз они взяли курс на придание статуса пророка Имаму Хусейну. Иран полностью превратил эту идеологию в приоритетную политику государства, но в Азербайджане, где 40% населения исповедует ортодоксальный ислам и является последователем суннизма, внедрение этой линии обречено на провал. Потому что эта идеология чужда Азербайджану. У нас есть свои национальные религиозные ценности, сформировавшиеся за долгие годы. В этой стране никогда не было разделения на шиитов и суннитов, в Азербайджане религиозные конфессии толерантны друг к другу. Если не будет вмешательств из вне, на этой плоскости не ожидается никаких противостояний. А наказание вносящих разлад, не значит притеснение какой-либо секты.

Это не религиозная война, а “перетягивание одеяла”

“Война” Ирана с нами — не война религии-течения, это непремирение с независимостью бывшей колонии метрополии, это борьба, направленная на возвращение прошлых позиций и влияния. Для достижения указанной цели тегеранский режим намерен использовать наших давних врагов — армян. Именно поэтому мы — все, в особенности управляющие государством, влияющие на общественное мнение, религиозные деятели, должны быть бдительными, не поддаваться внешним воздействиям и пресекать любые провокации.