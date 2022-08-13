Армянские рыцари плаща и кинжала отчитались о громком успехе. Согласно официальному релизу, в Армении изловили аж двух изменников и шпионов.

Возможно, по законам жанра, здесь следует вспомнить, что о подобных «разоблачениях» армянские СМИ после 44-дневной войны сообщают с показательной частотой, и задать пару едких вопросов по поводу уровня патриотизма в армянском обществе. Если, конечно, на этот счёт ещё оставались сомнения после 44-дневной войны и 10 тысяч дезертиров, которым в прямом смысле слова не хватает мест в тюрьмах.

Но на сей раз все куда больше смахивает на репрессии 1937 года со стандартным обвинением в «работе на иностранную разведку». Один из «разоблачённых шпионов», которого в официальном сообщении именуют «В.Г.», был, оказывается, завербован иностранными спецслужбами еще в 2017 году, помогал им вести подрывную деятельность, «был (ой как страшно!) на постоянной связи с азербайджанским посольством в Грузии». В июне нынешнего года «шпиен» перешел на территорию Грузии, а в начале августа выступил с видеообращением, в котором попросил дать ему азербайджанское гражданство. Ещё один «разоблаченный агент», «И.В.», проживал в Стамбуле, был завербован иностранной разведкой, периодически выступал в соцсетях с «антиармянскими» заявлениями, а теперь —о ужас! — попросил предоставить ему азербайджанское гражданство и выразил готовность жить в Ханкенди под юрисдикцией Азербайджана.

И не нужно иметь допуска к сверхсекретным папкам в СНБ Армении, чтобы догадаться: речь идёт о Ваге Гамбаряне и Ишхане Вердяне, которые в последние дни выступили с реальными призывами к миру и действительно обратились к властям Азербайджана с просьбами о гражданстве. И вот эти обращения оказались таким неожиданным и очень информативным тестом на реальную готовность Армении к миру.

Само по себе их появление — уже примечательный факт. В самом деле, еще недавно в армянском обществе по сути не было других настроений, кроме «миацума». Но теперь, после того, как эта страна потерпела сокрушительное поражение в 44-дневной войне, ситуация меняется. Особенно теперь, когда Азербайджан предлагает оставить конфликт в прошлом, начать работу над полноценным мирным договором, а еще неоднократно заявляет, что считает этнических армян, живущих в Карабахе, своими гражданами. Напомним в который уже раз: предложения, которые озвучивает Баку, дарят всему региону шанс на мир. Да, это мир на основе условий акта о капитуляции Армении, а не капризов Еревана, но выбора у Армении по сути уже нет. Были ли шансы на выполнение ереванских «хотелок» до 44-дневной войны, ещё можно подискутировать, но теперь их нет даже теоретически. А значит, надо готовиться к восстановлению суверенитета Азербайджана над нынешней зоной временного размещения РМК. И отдавать себе отчёт, что мира и благополучия без налаживания связей с Азербайджаном не будет.

Большинство трезвомыслящих экспертов в «третьих странах», включая и тех, кто открыто симпатизировал и симпатизирует армянской стороне, понимают: предложения Азербайджана — это шанс на мир. А мир с Азербайджаном — единственный вариант, при котором у Армении вообще есть будущее.

Тем более меняются настроения в среде карабахских армян. Где тоже растёт понимание: проект «миацума» закончился, и единственный шанс на внятное и благополучное будущее — это азербайджанское гражданство и интеграция в азербайджанское общество. Без воплей о «миацуме» и с полным пониманием реалий, сложившихся в регионе. Ваге Гамбарян и Ишхан Вердян просто высказали вслух то, что, без сомнения, «на уме» у многих. Тем более что здесь уже поняли, что официальные заявления Азербайджана надо бы слушать внимательно, и если президент Азербайджана заявляет, что никакого отдельного статуса у Карабаха не будет, то к этому и надо готовиться. Выправляя себе вовремя азербайджанские документы. Ничего личного — только бизнес. То есть трезвый прагматизм.

Но вот то, что на эти призывы пашиняновская клика ответила обвинениями в госизмене и репрессиями, куда серьёзнее.

Обращения Гамбаряна и Вердяна оказались таким нечаянным тестом на готовность к реальному миру и интеграции карабахских армян в азербайджанское общество. И этот тест команда Пашиняна бездарно провалила. В самом деле, у армянских властей было множество вариантов действия, и не на последнем месте — просто выдержать паузу, «не заметить», отнестись как к личному мнению, отследить реакцию и сделать выводы. Но пашиняновская клика ответила репрессиями, расценив призывы к миру как «государственную измену» и навесив на Вердяна и Гамбаряна обвинения в шпионаже. Более того, Гамбаряна сначала обьявили «психически больным», потом — «умершим четыре года назад», а теперь вот обвинили в шпионаже и госизмене. Как говорится, это было бы смешно, если бы не было так грустно. И так опасно для самой же Армении. Где власти или предельно неадекватны и просто не понимают, какие варианты остаются у Армении и карабахских армян, или команда Пашиняна опять делает ставку на новую войну. Участившиеся провокации, разведывательный коптер, перехваченный над Шушой, не позволяют исключать и такой вариант.

Но в этом случае Пашиняну лучше бы сделать выводы…хотя бы из того, что очередные поползновения в Карабахе привели к операции «Возмездие», и внимательно проанализировать ее итоги. И отдавать себе отчёт, что альтернативой реальному миру является не мир на условиях мечты, а новая война. И, к сожалению, усилий Вердяна и Гамбаряна может оказаться недостаточно для того, чтобы ее предотвратить.

Отдел политики Minval.az