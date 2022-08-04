3 августа стало необычным днем на Южном Кавказе, и эта дата еще не раз будет поминаться историками и политологами. Долгое время значительная часть азербайджанского общества выражала недовольство присутствием на освобожденных землях Карабаха незаконных армянских вооруженных формирований, и требовала от правительства принять более решительные меры в их отношении. А всё потому что российские миротворцы на этих территориях совершенно не считали нужным как-то урегулировать эту проблему. И наконец Баку своими решительными действиями определил участь всех армянских формирований на территории Азербайджана, нанеся удары по местам дислокации некоторых из них.

Вопрос этот пока не решен полностью и события 3 августа больше походят на убедительное предупреждение. Теперь остается наблюдать, что предпримут в ближайшее время армяне и российские миротворцы.

Первая, неутешительная реакция уже есть. Самопровозглашенный «Арцах» объявил о частичной мобилизации. Соответствующий указ подписал так называемый президент Араик Арутюнян.

Комментируя Minval.az последние события на линии соприкосновения, директор Кавказского центра политического анализа Ахмед Алили заявил, что то, что случилось в Карабахе, следует считать прежде всего концом консенсуса, появившегося после подписания трехстороннего заявления в ноябре 2020 года (ТСЗ).

То есть, был определенный консенсус, при котором каждая сторона по своему интерпретировала те или иные положения этого документа. Армянская сторона, например, всегда демонстрировала разночтения в понимании пунктов, перечисленных в ТСЗ. Но всё равно, консенсус был. И вот он исчез. Азербайджан применил достаточно большую силу, нанес самый сильный удар после окончания Второй Карабахской войны, и сейчас мы все нуждаемся в новом консенсусе, сказал аналитик.

«Как он возникнет – это уже другой вопрос. Но я думаю, основной вопрос будет состоять в том, кто создаст этот новый консенсус? Консенсус ноября 2020 года был создан Россией и Турцией, а теперь возникли новые реалии и на повестку встали новые вопросы – как будут продвигаться процессы теперь? Кто станет их новым брокером, медиатором? Чьи подписи будут поставлены под новыми документами? Это очень важные вопросы, и я думаю, в этом плане мы еще увидим много дипломатических встреч и заявлений. Поэтому я ожидаю, что август станет очень напряженным месяцем. Консенсуса уже нет, и пора создавать новый», — заявил Алили.

Одновременно с этим, сказал он, мы должны понимать, что армянская сторона пыталась создать новую контактную линию, линию соприкосновения. Армянская концепция такова, что армяно-азербайджанский конфликт не закончен, он продолжается. Азербайджанский президент давно уже объявил, что всё позади, а вот Ереван всячески пытается доказать всем, что точка еще не поставлена. И если конфликт незакончен, то логично, что там должна быть линия соприкосновения.

«И тут возникает вопрос уже к российским миротворцам в Карабахе: как можно было позволить армянам строительство оборонительных сооружений? Мы должны знать, что если война продолжается, то в миротворцах нужды нет. А если миротворцы есть, значит война закончена. Потому что они символизируют собой начало этапа постконфликтного становления общества. Вот в этом плане и возникает вопрос: если строятся какие-то укрепления военного характера, то зачем тогда в Карабахе миротворцы?

И если линия соприкосновения войск существует, то выходит, что им надо выбирать сторону – рядом с чьими войсками встанут российские миротворцы в Карабахе? Если с армянскими незаконными формированиями, то это будет уже не миротворческий контингент, а одна из сторон конфликта. Вот тут и возникает вопрос, позволят ли российские военные армянской стороне начать создавать линию соприкосновения в Карабахе? Если появится такая линия, то миротворцам там будет уже не место. Я думаю, в ближайшие недели ответ на этот вопрос мы получим», — заключил А.Алили.

Самир Ибрагимов