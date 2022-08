Мы крайне обеспокоены сообщениями о вооруженных инцидентах и ​​жертвах на Южном Кавказе.

Об этом говорится в заявлении представительства ОБСЕ в соцсети «Твиттер».

«Призываем Азербайджан и Армению принять все необходимые меры для деэскалации и возобновления диалога. Мы по-прежнему полны решимости поддерживать все усилия, направленные на укрепление мира в регионе», — говорится в заявлении.

We are extremely concerned about reported armed incidents and casualties in the South Caucasus. We urge 🇦🇲 and 🇦🇿 to take all necessary measures to bring de-escalation and resume dialogue. We remain committed to support all efforts aimed at consolidating peace in the region.

— Polish OSCE Chairmanship 2022 (@PLinOSCE) August 3, 2022