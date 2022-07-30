Во время июльского визита в Ереван директор ЦРУ Уильям Бернс предупредил Армению, чтобы та не помогала России в обход западных санкций, в том числе по части высоких технологий, введенных в ответ на вторжение в Украину. Об этом, как передаёт Minval, в издании Еurasia Review написал журналист Тарас Кузио, специализирующийся на освещении политики, преступности и международной безопасности в Украине, России и Евразии, а также отношениях с Западом и Китаем.

По его словам, предупреждение было сделано, поскольку Армения имеет большой опыт в оказании помощи Ирану, подвергшемуся международным санкциям. Сообщается, что Бернс также предупредил Армению о том, что она слишком близка с Ираном — страной, которую США и Израиль десятилетиями рассматривали как экзистенциалистскую угрозу.

Известно, что президент Армении Ваагн Хачатурян высоко оценил действия России в ответ на западные санкции. Встречаясь с Путиным на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, Хачатурян сказал, что согласен с заявлениями Путина по поводу его вторжения в Украину и так называемой «специальной военной операции».

«Это реально новая эра. Наверное, следует подумать о том, как дальше развиваться в новых условиях, открывающих новые возможности. Я уверен, что экономика России сможет выжить», — сказал он тогда.

На Южном Кавказе есть геополитическая линия разлома, которая сталкивает Россию, Иран и Армению с одной стороны и Турцию, Азербайджан и Пакистан — с другой. На эту линию разлома оказывают давление попытки ЕС, выступающего в качестве честного посредника, добиться подписания Азербайджаном и Арменией мирного договора, который закрепит итоги Второй карабахской войны 2020 года и положит конец 30-летнему конфликту. Турция и Армения также ведут переговоры, чтобы улучшить свои отношения, которые сохранялись напряженными еще более длительный период времени.

Против этих урегулирований выступают пророссийский лагерь в Армении и многочисленная армянская диаспора во Франции и США, а также коррумпированные государственные чиновники, давно занимающиеся контрабандой и нарушением международных санкций.

Пророссийский лагерь особенно силен в МИД Армении, на которое диаспора имеет чрезмерное влияние, и в Министерстве обороны, где преобладают старые советские сети.

Журналист отметил, что российские миротворческие силы были введены в рамках заявления о прекращении огня от 10 ноября 2020 года. При этом Азербайджан с сомнением относится к добросовестному выполнению обязательств российской стороной, так как Россия традиционно поддерживает Армению, где у нее есть три, а вскоре будет и пять военных баз. Кроме того, в России проживает почти столько же армян, сколько в Армении. А руководителем российского пропагандистского телеканала RT является армянка Маргарита Симоньян, известная своими антиукраинскими речами.

Поскольку война России в Украине идет не по плану, Кремль отчаянно ищет наемников и военную технику у своих союзников. Россия испытывает острую нехватку оружия и боеприпасов. Вооруженные силы Украины уже уничтожили 400 российских истребителей и вертолетов, 1700 танков и 1000 артиллерийских и зенитных систем. А Армения помогает России, став вторым после Беларуси поставщиком военной техники туда, в том числе реактивных систем залпового огня «Смерч» и четырех истребителей Су-30, закупленных в 2018 году.

Предполагается, что недавняя крупная закупка Арменией боеприпасов советских времен предназначалась для России. Хотя Армения и отрицала передачу истребителей Су-30, однако источники в западной разведке сообщают, что они на самом деле были отправлены в Россию и используются в войне с Украиной.

Отмечено и то, что миллионы армян уже имеют российские паспорта, и живут в России, а другим жителям Армении предлагают паспорта в обмен на согласие воевать в Донбассе на востоке Украины или на отправку так называемой «гуманитарной помощи» в «Донецкую Народную Республику» и «Луганскую Народную Республику». Известно и то, что Россия долгое время маскировала отправку оружия под «гуманитарную помощь» «ДНР» и «ЛНР» и армянам в Карабахе.

«Ставится под сомнение и эффективность переговоров премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Азербайджаном и Турцией, ведь Армения выступает вторым после Беларуси союзником России в войне против Украины. Как пишет российский военный аналитик Павел Фельгенгауэр, Армения предпочла построить очень тесные связи с Россией и Ираном, а не проводить независимую и многовекторную внешнюю политику.

В отличие от Армении и Беларуси, государства Центральной Азии, такие как Казахстан, дистанцировались от войны России в Украине. За что президент Украины Владимир Зеленский недавно поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, последний отказался признать «ДНР» и «ЛНР»», — написал журналист.

Любопытным явлением и дополнением к странам, помогающим России уклоняться от западных санкций, является Грузия. Традиционно близкий союзник Украины в их совместном стремлении интегрироваться в НАТО и ЕС, фактический правитель Грузии, олигарх Бидзина Иванишвили проводит пророссийскую внешнюю политику. Вероятно, это связано с прошлым Иванишвили. Свои миллиарды он заработал в 1990-х годах в России, и, вероятно, у Кремля есть на него какой-то сильный компромат.

Таким образом, Вашингтон и Брюссель обеспокоены тем, что Армения и Грузия помогают России уклоняться от западных санкций, заключил Тарас Кузио.