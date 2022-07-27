Терроризм. При упоминании этого слова невольно в памяти всплывают ужасающие кадры не для слабонервных, которые периодически демонстрируются по телевизионным новостям.

Окровавленные тела мирных жителей, в том числе женщин и детей, разрушенные здания, полицейские сирены, рыдания… Все это — последствия преступных деяний террористов, поставивших перед собой задачу — достичь цели любыми путями. И на этом пути их не остановят ни смерть младенцев, ни страх перед Всевышним.

Во всем мире существует железное правило: террористы – это зло, которое прощению не подлежит. В худшем случае их уничтожают, в лучшем – отправляют на заслуженный пожизненный «отдых». Но, как известно, нет правил без исключения. И в этом вопросе исключением является «миролюбивая» и «многострадальная» Армения. Это единственная страна, где террористов чествуют как национальных героев, а сам террор возведен в ранг государственной политики.

Армянский терроризм имеет более, чем столетнюю историю. За столетие армянские террористы совершили немало ужасных злодеяний, на перечисление которых ушло бы несколько часов, но о некоторых из них мы напомним: 19 июня 1920 в Тифлисе армянскими террористами был убит бывший премьер-министр Азербайджана Фатали Хан Хойский; 19 июля 1920 года убит заместитель председателя Национального парламента Азербайджана Гасан-бек Агаев; 15 марта 1921 в Берлине убит бывший министр внутренних дел Турции Талаат-паша; 5 декабря 1921 в Риме во время конной прогулки убит бывший великий визирь (премьер-министр) в первом кабинете младотурок Саид Халим-паша; 17 апреля 1922 в Берлине во время семейной прогулки убиты бывший вали Трапезунда Джемал Азми, Бехаэтдин Шакир, а также телохранитель последнего; 19 июля 1921 в Стамбуле убит бывший министр внутренних дел Азербайджана Бехбуд хан Джаваншир.

В двух случаях террористы были задержаны и предстали перед судом: это были убийца министра внутренних дел Турции Талаат-паши — Согомон Тейлирян и убийца министра внутренних дел Азербайджана Бехбуд-хана Джаваншира — Мисак Торлакян.

Невероятно, но обоим убийцам удалось избежать наказания. Тейлирян был полностью оправдан берлинскими присяжными. А Торлакян хоть и был признан виновным, но не отвечающим за свои действия, так как он не мог контролировать себя в момент убийства, был освобожден от ответственности с условием его высылки за пределы Турции. Эта европейская «толерантность» аукнется для жителей Старого Света спустя десятки лет, но уже во Франции. В 1983 году в аэропорту Орли армяне совершили теракт: погибли 8 человек, 55 ранены.

Стоит ли говорить, что эти террористы пользуются большим уважением и почтением в Армении, а Тейлиряну даже был установлен памятник в городе Маралик Ширакской области с револьвером в руках и головой Талаата-паши под ногой.

Немногие знают, что родоначальниками террора в СССР – «надежном оплоте дружбы народов» — также являются армяне. 8 января 1977 года в Москве была осуществлена серия террористических актов. Армянскими террористами (Акоп Степанян, Завен Багдасарян и Степан Затикян) были осуществлены три взрыва: в вагоне поезда между станциями «Измайловская» и «Первомайская», магазине № 15 Бауманского района, а также на улице 25 Октября. В результате террористических актов 7 человек были убиты, 37 ранены. Той же группой террористов готовилась серия взрывов в канун 7 ноября 1977 года на Курском вокзале Москвы. В отличие от Торлокяна и Тейлиряна все трое убийц понесли заслуженное наказание: они были расстреляны.

Расцвет армянского терроризма пришелся на 80-90-ые годы прошлого века. Это и убийство подполковника внутренних войск МВД СССР Владимира Блахотина, и зверства во время первой карабахской войны международного террориста Монте Мелконяна, и теракты на железнодорожном транспорте, продолжавшиеся с 1990-го по 1994-ые годы с многочисленными жертвами.

И никто, заметьте, никто из армянских террористов не подвергся даже общественному порицанию у себя на родине. Мало того, двое из махровых террористов, принимавших участие в Ходжалинском геноциде, Кочарян и Саргсян в разное время были избраны президентами Армении. А сегодня в Ереване поминали очередных террористов. Как передают армянские СМИ, в церкви Святого Иоанна в Конде была отслужена панихида в память о мучениках (?!) Лиссабон-5.

Воистину, подобного кощунства свет не видывал со дня сотворения человека. В Армении террористов называют мучениками, и никак иначе. Не исключено, что в скором будущем этих негодяев, отправившихся в ад, в «первой христианской стране» причислят к лику святых.

Но и это еще не все. В короткой заметке авторы умудрились полностью исказить правду о кровавом злодеянии почти 40-летней давности.

Вот как интерпретирует это преступление news.am:«Напомним, что сегодня день памяти Лиссабон-5. 27 июля 1983 года пятеро членов Армянской революционной армии – Седрак Ачемян, Ара Крджлян, Саркис Абрамян, Симон Яхнян, Ваче Даглян проникли в посольство Турции в Лиссабоне.

Они прибыли к зданию посольства, заранее запланировав захват в заложники посла Турции с целью привлечения внимания международной общественности к «геноциду армян» (кавычки Minval.az) и отрицанию этого факта Турцией. Симон Яхнян был убит во время перестрелки. Затем, освободив заложников, армянские мстители взорвали себя. Ответственность взяла на себя Армянская революционная армия, заявившая, что армянский народ долго ждал, когда международный суд найдет решение армянского вопроса».

А вот как все обстояло на самом деле: «По свидетельствам очевидцев, террористы прибыли около 10:30 утра на двух автомобилях Форд-Эскорт, из которых один (красный) остановился перед посольством, а другой (белый) заехал на стоянку. Автомобиль вызвал подозрения португальского полицейского, так как днём ранее два человека, приехавших в этом автомобиле, сказали охраннику посла, что им нужны визы, однако немедленно уехали, когда их попросили предъявить паспорта. После этого происшествия посольство Турции запросило португальское правительство (союзника по блоку НАТО) о дополнительной полицейской охране, поэтому перед посольством в день атаки находился один полицейский.

Португальский полицейский предупредил турецкого охранника о том, что белый автомобиль появился вновь, и подошёл к автомобилю. В это время участник организации открыл огонь из автомата и ранил полицейского, но был застрелен турецким охранником.

В то время, как португальские полицейские поспешили на место происшествия, четыре участника организации, которым не удалось проникнуть в здание посольства, ворвались в расположенную рядом резиденцию посла и захватили двух заложников — 42-летнюю жену поверенного в делах посольства Джахиде Мыхчиоглу и её 17-летнего сына Атасая. Участники организации заминировали пластиковой взрывчаткой комнату, в которой удерживались заложники, и угрожали взорвать здание, если полиция попытается пойти на штурм.

Прежде, чем спецподразделения начали операцию, армяне взорвали здание.

Ворвавшаяся в здание антитеррористическая группа не встретила сопротивления и обнаружила 6 обгоревших трупов. Помимо трупов четырёх нападавших, были обнаружены тела жены турецкого дипломата и португальского полицейского».

Обратите внимание на ключевой момент. В то время, как армянские СМИ расписывают террористов благородными красками, освободившими заложников, истина гораздо трагичнее. Во время взрыва жена турецкого дипломата и полицейские погибли. Их никто и не собирался освобождать.

Кроме того, армянские «мученики», взяв в заложники женщину и подростка, в очередной раз доказали саму очевидность: хаи способны воевать лишь с женщинами и детьми. Ходжалинский геноцид – наглядное тому подтверждение.

И последнее. Называя террористов мучениками, армяне совершили большую ошибку. Причем, в сакральном для них вопросе, а именно в «геноциде армян». Посудите сами, если уж хаи называют террористов мучениками, то неудивительно, что десятки тысяч изменников родины в годы Первой мировой войны в Османской империи трансформировались в 1,5 млн. «невинно убиенных». Зову лживой крови противостоять невозможно…

Фарид Теймурханлы